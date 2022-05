Siglato accordo tra Igy Portisco Marina e Siddùra

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Nuova importante collaborazione finalizzata alla valorizzazione del territorio e all’offerta di servizi e prodotti di alta qualità: sabato 28 maggio IGY Portisco Marina, in partnership con la cantina Siddùra, inaugura la stagione 2022 con un evento che avrà inizio alle 18. Sarà celebrato con un party esclusivo che si svolgerà nella bellissima Portisco, alla presenza delle autorità locali e del mondo della nautica sarda. Il CEO della IGY Portisco Marina, Simon Bryan, e il consigliere, Pasquale Taula, saluteranno gli ospiti. Bryan spiega: “Crediamo che le partnership che abbiamo instaurato siano fondamentali per il raggiungimento dei nostri obiettivi, e non vediamo l'ora di iniziare una prospera collaborazione con Siddùra, uno dei migliori produttori di vino della Sardegna”.L’unione delle forze delle due realtà produttive si propone di valorizzare l’offerta locale per promuovere il brand Sardegna a livello internazionale. Sia Siddùra che IGY Portisco Marina, infatti, individualmente sono già impegnate nella diffusione di prodotti e servizi di altissima qualità: si è quindi deciso di combinare le singole strategie in un’azione comune più efficace. Il brindisi di inaugurazione della stagione 2022 sarà griffato vini Siddùra. “Siamo onorati di essere stati scelti dalla IGY Portisco Marina – affermano dalla cantina di Luogosanto – come partner per l’avvio di un’estate che si preannuncia indimenticabile con il ritorno alla normalità dopo due anni di sofferenze e restrizioni. Si tratta di un’ottima occasione per esaltare le eccellenze dell’Isola in una location che ogni anno accoglie un turismo di alto profilo”.IGY Marinas è l’unica rete globale di porti turistici per superyacht al mondo con 23 marina che operano in 13 Paesi inclusi Stati Uniti, Bahamas, Messico, Panama, Colombia, Turks & Caicos, St. Marteen, St. Lucia, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna.IGY gestisce circa 4000 posti barca ed accoglie nei suoi marina i più grandi superyacht del mondo.Follow IGY Marinas on Facebook at www.Facebook.com/IGYMarinas or Twitter and Instagram @IGYMarinas.Discover the network of IGY Marinas at www.IGYMarinas.com.Siddùra, la cantina di Luogosanto, è una delle più conosciute e rinomate cantine della Sardegna. Una realtà enologica in continua crescita, impegnata nella produzione di vini di altissima qualità. Quaranta ettari di vigneto che danno vita a una collezione di nove vini: i vermentini di Gallura Spèra, Maìa e Bèru, il cannonau rosato Nudo, i cannonau – DOC e Riserva – Èrema e Fòla, il Carignano Bàcco, l’internazionale Tìros e il passito Nùali per una produzione 250mila bottiglie che vanta un record invidiabile di medaglie vinte nei concorsi internazionali più importanti. Siddùra è stata indicata dal Vinitaly 2021 come cantina migliore d’Italia.www.siddura.com