I neo acquisti dell'Inter Lukaku e Onana in allenamento a Olbia

Erano stati avvistati già sul campo dell’Arzachena per gli allenamenti. Perché nonostante le vacanze sarde in Costa Smeralda i super campioni, neoacquisti dell’Inter Romelui Lukaku e André Onana non si sono mai fermati nella preparazione atletica per un campionato anomalo quest’anno che partirà prestissimo, il 15 di agosto per poter poi disputare una lunga maratona di partite e arrivare allo stop per i mondiali del Qatar. E così questa mattina i due idoli dei tifosi nero-azzurri sono stati paparazzati nello stadio bruno Nespoli di Olbia dove erano impegnati in un’altra sessione di allenamento.