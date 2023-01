L'Hermea allo scontro diretto nel confronto infrasettimanale

Le aquile tavolarine proveranno inoltre a riscattare la sconfitta maturata al PalaRadi nel match d’andata, quando Kadi Kullerkann e Jasmine Rossini (ex hermeina ai tempi della Serie B) guidarono l’Esperia verso il successo in tre set (25-16; 25-23; 25-22). Coach Dino Guadalupi presenta così i temi della sfida: “Veniamo da due partite contro avversari di prima fascia – afferma – una in Coppa e una in campionato. Da una parte vanno archiviate per il poco tempo tra un impegno e l’altro, dall’altra ci danno degli spunti per aumentare la nostra consapevolezza e sugli aspetti da focalizzare per avere delle buone performance di squadra e per restare in fiducia durante le gare, sfruttando il nostro reale potenziale tecnico e agonistico. Sarà nostra priorità tenere presente questo aspetto nelle prossime gare per cercare di esprimere un alto livello di gioco con continuità.







Sappiamo che è nelle nostre corde e che sarà fondamentale toccare quelle giuste già a partire dalla sfida di mercoledì, che si presenta come uno scontro diretto vista la classifica. L’Esperia ha inserito una nuova palleggiatrice da poche settimane, ma sembra già trovato abbastanza presto i suoi meccanismi. Può contare su delle situazioni di muro molto fisico oltre che su delle ottime qualità difensive. Sarà importante coniugare l’aggressività giusta alla capacità di restare lucidi e pazienti quando l’avversario non ci concederà punti facili”.

Squadre in campo mercoledì 18 gennaio alle 20.30 al Geopalace di Olbia. Arbitreranno che Andrea Galteri e Alessandro Oranelli. La sfida sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube VolleyballWorld Italia.