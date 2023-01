Due rocce imbrattate con lo spray nell'Amp Tavolara- Coda Cavallo

OLBIA. La passione per la natura e il trekking nelle aree più belle della Gallura. Una camminata nel cuore dell’Area Marina Protetta Tavolara- Capo Coda Cavallo, come tante altre volte e all’improvviso l’amara scoperta. Quella dell’avvocato olbiese Christian Cicoria da tempo impegnato nelle tematiche ambientali e nella sensibilizzazione alla tutela della natura del territorio. Cicoria parla anche in veste di rappresentante di Italia Nostra, associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale. Due rocce a distanza di circa quaranta metri l’una dall’altra sono state imbrattate dal colore di una bomboletta spray a due passi dal mare.







« Stavo camminando nella parte finale della spiaggia di Capo Coda Cavallo e mi sono imbattuto in questo scempio in riva al mare. Le rocce in un’area di tutela naturalistica sono per noi come dei monumenti naturali. E’ per questo - ha commentato l’avvocato - che mi sono sentito in dovere di segnalare la cosa. E’ importante sensibilizzare tutti perché si rispetti la natura e perché gesti come questi non accadano più».







La segnalazione è stata poi trasmessa anche all'Area Marina Protetta, alla Guardia Costiera, ai Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro.



