Magia al tramonto: Miss Bikini Luxe celebra la dolce vita smeraldina

OLBIA. Miss Bikini Luxe ha acceso l’estate della Costa Smeralda con “Golden Hour”, l’evento che si è tenuto ieri, domenica 26 luglio, dalle ore 18:30 alle 21:30, nella boutique del brand presso la Promenade du Port. Un appuntamento esclusivo pensato per celebrare il momento più suggestivo della giornata tra musica, convivialità e atmosfere estive. Protagonista del DJ set è stata Francesca Ruocco, che ha accompagnato gli ospiti con una selezione musicale raffinata, in perfetta sintonia con lo spirito del brand. L’evento ha offerto un perfetto momento di condivisione tra bollicine, DJ set e summer vibes, nel cuore di una delle destinazioni più iconiche del Mediterraneo. La serata si è inserita nel contesto del recente debutto del nuovo flagship Miss Bikini Luxe a Porto Cervo, inaugurato lo scorso mese. Situata nella prestigiosa Promenade du Port, la boutique rappresenta un passo strategico nell’espansione del marchio all’interno delle mete simbolo del lifestyle internazionale. Lo spazio, sviluppato su due livelli, richiama l’estetica della boutique romana di Via del Babuino, reinterpretando l’atmosfera di una serra botanica contemporanea, tra carte da parati jungle, tonalità naturali e dettagli materici.

Pensato come un luogo immersivo, lo store accoglie i visitatori con un’esperienza sensoriale completa: dall’ospitalità con caffè e champagne, fino al percorso olfattivo firmato dalle fragranze esclusive al melograno e ambra, create appositamente per il brand. All’interno della boutique è protagonista la nuova collezione estate Miss Bikini Luxe, espressione di un’eleganza sofisticata e contemporanea che supera i confini del beachwear. Accanto alle linee iconiche, trovano spazio collaborazioni selezionate e una capsule Atelier disponibile esclusivamente negli store diretti, con capi couture e lavorazioni ricercate dedicate a una clientela internazionale. Miss Bikini, brand partorito alla fine degli anni ’80 dalla mente di due giovani, Andrea Teofilatto, all’epoca 27enne, e l’allora fidanzata Alessandra Piacentini, 5 anni più giovane, è un’idea imprenditoriale per metà gallurese: infatti il vulcanico patron è tempiese da parte di madre.

Nell’estate dell’88 la coppia, legatissima all’Isola, si trovava sulla spiaggia della Celvia, vicino a Porto Cervo, ed ebbe l’idea di una linea di costumi un po' più audaci rispetto a quelli che si usavano in quegli anni. Detto, fatto: oggi Miss Bikini è tra i leader a livello italiano ed internazionale nella produzione di costumi da bagno e vede Teofilatto al timone, affiancato dalla moglie Alessandra e dalla cognata Francesca Piacentini come stiliste.

Tante le celebrità che in passato hanno sfilato per Miss Bikini, prima fra tutte una delle sarde più famose di sempre, Elisabetta Canalis che fu l’ospite d’onore della sfilata milanese del 2012. Ma tra le fan delle creazioni del brand isolano non mancano modelle dello star system mondiale, apprezzate e richieste in tutto il globo, come Naomi Campbell che fu protagonista di una sfilata memorabile nei primi anni 2000. Con questo primo “Golden Hour” dell’estate 2026, Miss Bikini Luxe ha confermato la propria visione: un brand che unisce moda, resort lifestyle e ospitalità, creando esperienze capaci di raccontare un’estate fatta di stile, bellezza e condivisione.

Luigi Puddu

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione