Alessia Sotgiu e Michael Ajazi sono Miss e Mister Europa Sardegna 2018

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Secondi sul podio Ana Maria Axinte e Giovanni Bussu, già vincitore della finale provinciale andata in scena a Porto San Paolo entrambi si sono esibiti per la categoria moda .. Infine, un ripescaggio diretto dalla Giuria di Qualità che ha scelto la Miss Marta Cantara (canto) e il Mister Alessio Piredda (moda). Tutti i vincitori, potranno accedere alla Finale Nazionale di Miss & Mister Europa prevista ad Ischia, nel mese di Ottobre. La Giuria tecnica, presieduta dall'Assessore all'ambiente del comune di Golfo Aranci, Paolo Madeddu, ha votato temendo conto della bellezza e del talento espresso attraverso le discipline Moda, canto, danza e sport.Emozionato sul palco per l'inatteso ritorno a Golfo Aranci in veste di cantante, Don Alessandro Cossu, ex parroco di Golfo Aranci, oggi campione di visualizzazioni sul web grazie ai testi delle sue canzoni proposte su musiche amate dal grande pubblico. Durante la serata Don Alessandro ha proposto alcune canzoni del suo primo Cd.Le Miss & e i Mister sono stati acconciati da Niko Veccia e il Make up è stato curato da Emiliana Sancamillo, un grazie va a Massimiliano Floris per avere curato la sicurezza e vigilato sui giovani protagonisti.Le fotografie ufficiali sono state realizzate da Christian Del Prete. La serata condotta da Maria Pintore Direttore di Radio Internazionale Costa Smeralda .La serata ha avuto il supporto del Comune di Golfo Aranci, sempre attento e sensibile agli appuntamenti destinati al pubblico estivo.