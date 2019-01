Ragazzo trovato morto in strada a Buddusò, sul posto i carabinieri

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un ragazzo è stato trovato morto in strada a Buddusò. Il giovane di 19 anni, D.B., originario di Alà dei Sardi, è stato colpito al petto da arma da fuoco. Sul posto carabinieri e forze di polizia che non escludono alcuna pista e stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto. Nel frattempo è stata ritrovata anche la pistola che ha esploso i colpi che hanno raggiunto mortalmente il 19enne. Si attendono i rilievi della scientifica che potranno far luce sull'episodio. Notizia in corso di aggiornamento.