Scienza, riprodotta in un laboratorio Cnr la patella ferruginea di Tavolara

ottenute nel laboratorio di CNR-IBF a Camogli, provengono direttamente dall’Area Marina Protetta di Tavolara, esemplari prelavati e poi trasferiti al CNR ligure dove sono state allestite le vasche per l’acclimatazione per indurre l’emissione delle colture larvali.una delle più grandi patelle esistenti, endemica del Mediterraneo, un tempo molto diffusa, oggi a rischio e considerata l'invertebrato marino più minacciato di estinzione in tutto il bacino.. Questa passa attraverso differenti stadi fino a raggiungere la condizione in cui si posa sul substrato e “si trasforma”, o meglio metamorfosa, in quella che è la forma detta di giovanile, ovvero di un minuscolo individuo con le fattezze però dell’adulto., tra la costa meridionale della Spagna e la costa del Nord Africa occidentale, e soprattutto dalle piccole e poco note Isole Chafarinas, isole spagnole a nord del Marocco, dove sono ancora presenti popolazioni costituite da un numero elevatissimo di esemplari.Ora attenderemo alcuni mesi nella speranza che in buona misura sopravvivano alle prime più delicate settimane di vita. L’obiettivo finale è la reintroduzione degli esemplari riprodotti nelle Aree marine Protette coinvolte nel progetto. La conservazione di Patella ferruginea è molto importante per il mantenimento della biodiversità e dell’equilibrio degli ecosistemi marini".