Doppia operazione antidroga dei carabinieri a Pittulongu e Loiri: in arresto due persone

OLBIA. Doppia operazione antidroga dei carabinieri del reparto territoriale di olbia nella giornata di ieri. in due distinte attività finalizzate alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari delle sezione operativa del norm e della stazione di loiri porto san paolo hanno tratto in arresto due cittadini italiani rispettivamente di 26 e 60 anni con vari precedenti di polizia. Nel primo episodio i militari, che da tempo seguivano il più giovane dei due e ne studiavano i movimenti, sono intervenuti in località pittulongu dove il ragazzo aveva preso in affitto un piccolo appartamento, all’interno del quale veniva sorpreso in possesso di un involucro in plastica, opportunamente celato, contenente sostanza stupefacente, poi risultata trattarsi di cocaina, per 65 grammi, oltre alla somma in contanti a circa 900 € di non giustificata provenienza, nonché vario materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.







Nella seconda circostanza invece i militari della stazione di loiri porto san paolo, insospettiti per alcuni atteggiamenti dell’uomo su cui pesavano alcuni specifici precedenti di polizia, si sono presentati alla porta di casa per effettuare un controllo per l’eventuale possesso di armi, tuttavia imbattendosi nel corso della perquisizione domiciliare in un ingente quantitativo di marijuana, circa 23 chili, nascosta all’interno di un armadio. la sostanza stupefacente, che era custodita in un grosso sacco nero, era divisa in pacchetti in plastica chiusa ermeticamente da un chilo ciascuno pronti allo smercio, oltre a una bilancia, ad alcuni setacci e ad altro materiale per il confezionamento. Tutta la sostanza stupefacente, il denaro ed il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre per i due individui, tratti in arresto, dopo le formalità di rito si è provveduto al trasferimento presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria della procura della repubblica presso il tribunale di tempio pausania e in attesa del giudizio di convalida.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione