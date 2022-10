Il Direttore marittimo del Nord Sardegna in visita agli uffici di Siniscola e Cala Gonone

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Nella seconda settimana del suo insediamento, continua il giro di visite istituzionali del Direttore Marittimo del Nord Sardegna e Comandante del porto di Olbia agli Uffici dipendenti. Nella giornata di ieri, il Capitano di Vascello (CP) Giorgio Castronuovo, ha concluso il giro del Compartimento, visitando gli Uffici Locali marittimi di Siniscola e Cala Gonone, a testimoniare, con la sua presenza, la vicinanza ed il sostegno agli uomini e le donne della Guardia Costiera nel proprio ambito di giurisdizione.Il Comandante Castronuovo è stato accolto formalmente dal Titolare dell’Ufficio Locale marittimo di Siniscola, Lgt. Rosario Paesano, il quale, dopo una presentazione del personale militare dipendente, ha potuto esporre le criticità della stagione balneare appena conclusa, con riferimento alle peculiarità della costa.Al termine della vista, il Direttore Marittimo ha rivolto parole di vivo apprezzamento per i militari, ricordando il ruolo centrale che la Guardia Costiera riveste nelle dinamiche degli interessi marittimi, anche attraverso la tutela della sicurezza della navigazione.La visita istituzionale è proseguita sulla costa Nord Orientale dell’Isola, fino a giungere in tarda mattinata presso Cala Gonone dove il Comandante Castronuovo è stato accolto dal Titolare dell’Ufficio Locale, 1° Lgt. Nicola Camasta e dal personale militare dipendente. Nel corso della visita, il Neo Direttore Marittimo ha potuto incontrare i Dirigenti della Regione Sardegna ed il Sindaco di Dorgali (Angela Testone), per un aggiornamento sullo stato dei lavori per la realizzazione della nuova sede dell’Ufficio Locale Marittimo.Prima del rientro in sede il Direttore Marittimo del Nord Sardegna si è congratulato con i militari per l’atmosfera di serenità percepita, sottolineando l’importanza di un costante e competente controllo del territorio, assicurando attraverso la propria presenza una continua vigilanza della Guardia Costiera anche sull’attività degli operatori turistici che operano nell’ambito del noleggio dei natanti da diporto caratterizzando.Il Direttore Marittimo del Nord Sardegna ha infine salutato i militari per il rientro in sede, con la promessa di tornare presto a visitare la costa Nord orientale.