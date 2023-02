Controlli dei carabinieri a tappeto nel fine settimana a Tempio Pausania

OLBIA. Controlli a Tempio Pausania, da parte dei carabinieri della locale compagnia, insieme ai militari del N.A.A. di Sassari. Nel fine settimana, particolare attenzione è stata data al controllo della movida notturna e dei locali frequentati dai giovani. Due le sanzioni amministrative elevate ad un esercizio pubblico del centro città: la prima per precarie condizioni igienico sanitarie in materia di sicurezza alimentare e la seconda per aver somministrato alcolici dopo il limite orario imposto.







Nel corso dei controlli è stata anche posta attenzione alla repressione degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti: un trentenne è stato denunciato alla locale procura della repubblica per aver detenuto illecitamente 98 grammi di marijuana mentre un diciassettenne è stato segnalato alla prefettura di Sassari quale assuntore perché trovato in possesso di due grammi di hashish. inoltre, sono stati controllati ed identificati decine e decine di giovani. I controlli continueranno per prevenire gli illeciti in genere anche nel prossimo periodo, finalizzati a sensibilizzare i giovani a divertirsi, ma con responsabilità e consapevolezza.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione