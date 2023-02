Super Derby Olbia-Torres: divieto di vendita e consumo di alcol

OLBIA. Mancano ormai poche ore al fischio d'inizio del big match Olbia-Torres. Al fine di evitare possibili problemi di sicurezza il sindaco, Settimo Nizzi, ha firmato un'ordinanza per il divieto di detenzione, consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi, bevande contenute in bottiglie di vetro, contenitori tetra brik e lattine. Un provvedimento necessario visto l’afflusso di un numero elevato di spettatori, o, comunque, la possibile presenza nell’area adiacente o limitrofa allo stadio di una rilevante concentrazione di tifosi e persone che può comportare l’insorgere di problematiche. Nelle scorse ore il Questore di Sassari ha disposto dei Daspo, divieti di accedere a manifestazioni sportive, a tifosi dell'Olbia e Torres per episodi passati di violenza ed esplosioni di bombe carta.





© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione