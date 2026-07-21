Porto Rotondo, Luca Tommasini è il nuovo presidente del Consorzio

Cambio al vertice per il Consorzio di Porto Rotondo: Luca Tommasini è il nuovo Presidente. La nomina è stata formalizzata durante la riunione di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, svoltasi il 20 luglio Figura radicata nel tessuto locale e già consorziato, Tommasini unisce la profonda conoscenza della realtà del borgo a una solida competenza tecnica. Dottore commercialista e revisore legale, il nuovo Presidente vanta una lunga esperienza nei settori della consulenza tributaria e societaria, della revisione contabile, della finanza straordinaria e della governance aziendale. La sua guida si propone di garantire stabilità e rigore gestionale, valorizzando al contempo il legame con la comunità consortile.

Nel corso della seduta è stato definito l'intero assetto di governo: la vicepresidenza è stata affidata a Ivan Fenzi, mentre a Giglio Sabeddu va la presidenza della Servizi Tecnici del Consorzio, braccio operativo fondamentale per la manutenzione e la cura quotidiana del territorio.

Con la nomina del nuovo vertice prende il via il nuovo mandato gestionale. Al Presidente, al Vicepresidente, alla guida della Servizi Tecnici e a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione vanno gli auguri di buon lavoro, nell'ottica di tutelare il patrimonio e promuovere gli interessi dell'intera comunità di Porto Rotondo.

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