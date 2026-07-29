Tutto pronto per il concerto di Sal Da Vinci a Golfo Aranci

Golfo Aranci si prepara ad accogliere i big della musica italiana: il prossimo 5 agosto, alle ore 22, piazza Cossiga ospiterà l'attesissimo concerto di Sal Da Vinci. L'evento, a ingresso completamente gratuito, è una delle tappe di punta del tour nazionale dell'artista e promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile, trasformando la piazza in un'arena a cielo aperto.

Il cantante arriva in Sardegna sull'onda di un anno straordinario. Fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 e rappresentante per l'Italia all'Eurovision Song Contest, dove si è classificato al quinto posto assoluto nella graduatoria finale, Sal Da Vinci sta vivendo un momento di grazia. Il suo stile inconfondibile continua ad ammaliare pubblico e critica, confermando una rara capacità di unire l'intensità interpretativa e la grande tradizione melodica a una sensibilità musicale profondamente contemporanea.

Le sue canzoni hanno conquistato gli italiani e i numeri lo testimoniano in modo inequivocabile. "Per Sempre Si", vera e propria canzone regina del 2026 e certificata disco d’oro, ha infranto record storici: a oggi Sal Da Vinci è l’unico artista italiano ad avere superato i venti milioni di visualizzazioni nella classifica streaming di Spotify. Un successo clamoroso affiancato da "Rossetto e Caffè", il brano scritto da Vincenzo D’Agostino che, diventato estremamente popolare sul web, ha raggiunto un volume complessivo superiore ai 127 milioni di visualizzazioni e interazioni su piattaforme come YouTube e TikTok.

Proprio in virtù di un repertorio che totalizza complessivamente centinaia di milioni di ascolti, per il concerto di Golfo Aranci si prevede una totale e appassionata partecipazione del pubblico. Da anni l'artista regala ai suoi fan spettacoli in continuo rinnovamento, portando nei teatri performance che si arricchiscono ogni volta di nuovi adattamenti e stili. I suoi show ottengono da sempre un incredibile riscontro, registrando sistematicamente mesi di tutto esaurito e veri e propri record d’incassi. Un talento naturale e una spiccata capacità di emozionare dal vivo lo hanno reso uno degli artisti più seguiti della scena nazionale.

Il grande appuntamento del 5 agosto, inserito in un ricco tour che sta toccando i palchi più importanti d'Italia, è organizzato da R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu, in collaborazione con il Comune e il brand Golfo Aranci Mon Amour. Un evento che rappresenta un'ottima e imperdibile occasione per assistere, gratuitamente, alla performance di un protagonista assoluto della nostra musica.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione