Olbia, auto in fiamme nel tunnel: nessun ferito e galleria chiusa

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Questa mattina, intorno alle 8.30, i Vigili del Fuoco di Olbia sono intervenuti all'interno del tunnel del centro città, sulla carreggiata in direzione Arzachena, per domare l'incendio di un'automobile. La tempestività delle squadre di soccorso ha permesso di spegnere rapidamente il rogo, evitando che le fiamme e la densa coltre di fumo potessero causare ulteriori danni o coinvolgere altri veicoli. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento la galleria rimane chiusa al traffico per consentire i necessari rilievi e ripristinare le condizioni di sicurezza.