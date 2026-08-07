Nina Zilli in concerto lunedì a Porto Cervo

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Prosegue il programma culturale dell’estate 2026 promosso dal Consorzio Costa Smeralda: un calendario di appuntamenti aperti al pubblico che spazia dalla musica alla cultura, dalle tradizioni agli incontri letterari, con iniziative dedicate alle famiglie e alla valorizzazione del territorio. Lunedì 10 agosto, alle ore 22:00, la suggestiva Piazza Principe Karim Aga Khan IV di Porto Cervo farà da cornice al concerto di Nina Zilli, cantautrice e artista versatile, tra le interpreti più apprezzate del panorama musicale italiano.Con il suo stile inconfondibile, capace di fondere soul, R&B, reggae e tradizione musicale italiana, Nina Zilli porterà nel cuore della Costa Smeralda un concerto coinvolgente, pensato per un pubblico ampio e trasversale. Una serata all’insegna dell’energia, della qualità interpretativa e delle atmosfere dell’estate.Nina Zilli ha esordito nel 2009 con il singolo 50mila, scelto da Ferzan Özpetek per il film Mine vaganti. Nel 2010 si è aggiudicata il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa al Festival di Sanremo, mentre nel 2012 ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Gino Paoli, J-Ax e Fabrizio Bosso, affiancando alla musica numerosi progetti nel mondo della televisione, del cinema, della letteratura e delle arti visive.Il concerto si inserisce nel programma musicale dell’estate smeraldina promosso dal Consorzio Costa Smeralda, che porta artisti di richiamo in alcuni degli scenari più suggestivi della destinazione. Un calendario pensato per offrire ai Consorziati e ai visitatori occasioni di cultura, intrattenimento e condivisione, contribuendo a rendere la Costa Smeralda sempre più viva, attrattiva e aperta a pubblici diversi.L’appuntamento è aperto al pubblico.Il programma completo degli eventi 2026 è disponibile a questo link:www.consorziocostasmeralda.com