L'U.S. Olbia Calcio iscritta ufficialmente alla seconda categoria





È inoltre possibile rivolgersi ai componenti del Consiglio Direttivo: Francesco Sotgiu, Presidente; Salvatore Campus, Vice Presidente; Gian Mario Giua, Segretario; Roberto Bellani, Tesoriere; Laura Meloni, Consigliere; Romolo Calamusa, Consigliere; Arrigo Delaria, Consigliere. Forza Olbia! U.S. Olbia Calcio A.S.D. Email: usolbiacalcio@gmail.com.

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La U.S. Olbia Calcio A.S.D. comunica di aver completato, in data odierna, l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2026/2027. Il progetto sportivo prosegue dunque speditamente, nel rispetto degli adempimenti federali e organizzativi necessari per l’avvio della nuova stagione.La U.S. Olbia Calcio A.S.D. comunica inoltre la definizione, in questa fase, dello staff tecnico della prima squadra, composto da Salvatore Elio Melino e Marco Fresi, che seguiranno il gruppo nel percorso sportivo della stagione 2026/2027.Proseguono, parallelamente, le attività organizzative e sportive finalizzate al completamento della rosa e alla migliore preparazione dell’avvio del campionato.Per informazioni su sponsorizzazioni, donazioni, erogazioni liberali e altre forme di sostegno, è possibile scrivere all’indirizzo email istituzionale: usolbiacalcio@gmail.com