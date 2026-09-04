Incendio a Olbia Cabu Abbas, in azione vigili del fuoco e canadair

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Pomeriggio di fuoco a Olbia per un vasto incendio di macchia mediterranea divampato intorno alle ore 15 in località Cabu Abbas, nei pressi della circonvallazion ovest. Le fiamme si sono rapidamente espanse fino a minacciare da vicino le arterie stradali della zona e il perimetro della vicina area industriale. Per contenere l'avanzata del fuoco e mettere in sicurezza i punti più critici, sono prontamente intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Olbia, affiancate dai volontari della Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di contenimento e bonifica. Con l'intervento ancora in corso, le forze di soccorso lavorano senza sosta per arginare il fronte del rogo, proteggere le infrastrutture produttive e garantire la sicurezza della viabilità. Entrati in zione nel frattempo anche i mezzi aerei con i canadair che provvedono ad attingere l'acqua dal vicino specchio acqueo antistante la spiaggia di Pittulongu.