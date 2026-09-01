Scontro frontale tra auto all'ingresso di Olbia

Momenti di paura questa mattina all'ingresso della città. Intorno alle 8, si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada Provinciale 38 bis, con due autovetture scontratesi frontalmente.

La dinamica dell'impatto è tuttora al vaglio degli inquirenti. Nel sinistro sono rimaste coinvolte complessivamente quattro persone: tre occupanti si trovavano a bordo della prima vettura, mentre una sola persona viaggiava all'interno del secondo veicolo.

Per liberare quest'ultimo conducente, rimasto bloccato tra le lamiere a causa della violenza dell'urto, si è reso necessario il pronto intervento della squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, che ha provveduto alle operazioni di estricazione in sicurezza. Sul luogo dell'incidente sono tempestivamente giunte tre ambulanze del 118 per prestare il primo soccorso ai feriti e coordinare i trasferimenti in strutture sanitarie, unitamente alle pattuglie della Polizia Locale di Olbia. Gli agenti hanno avviato i rilievi di rito per accertare le cause dello scontro e hanno gestito la viabilità della zona, fortemente rallentata nell'ora di punta.

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