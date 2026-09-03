Incendio in un’abitazione a Olbia: intervento dei Vigili del fuoco in via Salviati

OLBIA. Momenti di apprensione intorno alle 20.30 di eiri ad Olbia per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione al piano terreno in via Salviati. Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei Vigili del fuoco di Olbia, che hanno domato le fiamme e provveduto alla completa messa in sicurezza dell'area interessata, evitando danni peggiori. Fortunatamente, al momento dell'incendio, all'interno della casa non vi era nessuno.

Insieme ai Vigili del fuoco è intervenuta anche la Polizia Locale di Olbia per effettuare i rilievi di competenza e gestire la viabilità nella zona. Le cause che hanno scatenato le fiamme sono attualmente in fase di accertamento.

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