Il sax di Gianluca Podda entusiasma la platea di Porto Rotondo





Una produzione originale del virtuoso oristanese che munito dei suoi sax con il supporto di live electronics e basi appositamente mixate e rielaborate costruisce in ogni performance un itinerario musicale sempre nuovo attraverso due secoli di musica con grandi melodie e ripercorrendo i successi portati alla notorietà dalla personalità carismatica di Jimmy Sax che ha rilanciato a livello mondiale lo strumento a fiato tipico del jazz come protagonista per recital e concerti da solista.





Nel corso del concerto Gianluca Podda ha spaziato magistralmente tra autori e stili di epoche anche lontane tra loro. un originale modo di avvicinare alla musica fasce differenti di spettatori che hanno potuto apprezzare repertori molto distanti ma tutti accomunati da una grande godibilità

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Il “Portorotondo Festival” dell’estate 2026 continua la sua strada per valorizzare le bellezze di questo gioiello del turismo mondiale noto e apprezzato in tutti i Continenti. Organizzato dall’Associazione Giovani Portorotondo con il suo patron, l’avvocato Sergio Deiana, la kermesse è arrivata alle battute finali.Mercoledì sera grande successo del concerto con Gianluca Podda, virtuoso del sax, compositore, arrangiatore che ha proposto nella suggestiva piazzetta San Marco il suo recital “Sulle orme di Jimmy Sax” per la gioia di turisti, residenti e dei fan del celeberrimo sassofonista francese, che hanno potuto assistere ad una serata di grande musica nello scenario unico della cornice incantata del gioiello architettonico progettato oltre 60 anni fa, come una finestra sul porto. dal genio di Andrea Cascella.Lo stile di Gianluca Podda è molto personale con una passione sempre in evoluzione alla ricerca di nuove sonorità, anche elaborando temi evergreen universalmente noti in chiave più moderna, senza trascurare le sonorità del momento. Al termine tanti applausi dai numerosi appassionati giunti per l’occasione e numerose richieste di bis per concludere una serata di grande musica nel migliore dei modi in attesa del prossimo appuntamento.