Arzachena, prende fuoco la bombola del barbecue: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento ieri sera per i Vigili del Fuoco di Arzachena, chiamati a domare un incendio scoppiato intorno alle 19.30 in via Baronia. Le fiamme si sono sviluppate dal cortile di un’abitazione, originate da una bombola di GPL collegata a un barbecue. Il tempestivo arrivo della squadra sul posto ha impedito il peggio: i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e a raffreddare la bombola, mettendo l'intera area in sicurezza ed evitando conseguenze più gravi. Tanta paura per i residenti, ma fortunatamente non si registrano feriti né intossicati.

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