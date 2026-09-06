Notte di fuoco a Olbia: fiamme in un piazzale, distrutti otto camion

Un vasto incendio è divampato intorno alla mezzanotte in via Mincio, a Olbia, coinvolgendo diversi camion rimorchi parcheggiati all'interno di un piazzale. L'allarme ha fatto scattare l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Olbia, supportati dalla squadra del distaccamento di Arzachena. La gravità del rogo e l'intensità delle fiamme hanno reso necessario anche l'invio di un'autocisterna proveniente dal distaccamento aeroportuale cittadino per garantire un adeguato approvvigionamento idrico. Nonostante la violenza dell'incendio, che ha finito per coinvolgere complessivamente otto automezzi, la tempestività delle operazioni di spegnimento ha impedito al fuoco di propagarsi alle altre motrici stazionate nello stesso spazio. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell'area. Le cause che hanno scatenato le fiamme restano al momento in fase di accertamento.

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