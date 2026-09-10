Al grande fotografo Steve McCurry il Longevity Award Costa Smeralda 2026

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in partnership con Smeralda Holding, la manifestazione Longevity Weeks Costa Smeralda propone due settimane ricche di appuntamenti per esplorare l'arte del buon vivere attraverso lo sport, la divulgazione scientifica e le discipline olistiche. In un'epoca in cui si parla spesso di longevità come trend temporaneo, l'iniziativa intende proporre una visione concreta e radicata nel territorio. La Sardegna, celebre per la straordinaria aspettativa di vita dei suoi abitanti, si trasforma in un laboratorio a cielo aperto per mostrare come la cura quotidiana e le abitudini sane possano migliorare la qualità e la durata dell'esistenza.

questo è un progetto strategico per costruire una nuova stagionalità e rafforzare il posizionamento della Costa Smeralda come destinazione dedicata allo sport, al benessere e a uno stile di vita sano. L'iniziativa mira infatti ad estendere la stagione turistica verso i mesi di settembre e ottobre, offrendo contenuti di alto profilo adatti sia ai turisti internazionali sia alla comunità locale.

dalle gare di trail running e nuoto in acque libere fino ai tornei di tennis, padel e sport sulla sabbia presso la Waterfront Beach Arena. I 12 chilometri del Pevero Health Trail ospitano percorsi di camminata metabolica con 11 stazioni di allenamento immerse nella macchia mediterranea. Presso il Porto Vecchio, in collaborazione con Technogym, è presente un'area fitness completa del sistema Technogym Checkup, una stazione basata su intelligenza artificiale che valuta parametri fisici e cognitivi per determinare la Wellness Age™ dell'utente. Dall'8 all'11 ottobre, una tensostruttura dedicata accoglie inoltre sessioni guidate di Hatha Yoga, Ecstatic Dance, Costellazioni Familiari, Sound Bath, Mindfulness, Azul Dance e Arte Terapia.

dedicati alla medicina preventiva e alla ricerca clinica. Il 3 e 4 ottobre spazio al Longevity Fest, giunto alla sua quinta edizione sotto la direzione di Pietro Mereu, in cui viene conferito il Longevity Award Costa Smeralda al celebre fotografo Steve McCurry. Il 7 ottobre un panel di esperti analizza il rapporto tra investimenti e Longevity Economy, mentre il 10 ottobre Slow Food Gallura guida un incontro sul legame tra alimentazione e longevità, con degustazioni di prodotti tipici della tradizione sarda.

Nello stesso spirito, Longevity Weeks Costa Smeralda mira a diffondere una cultura della cura di sé e dell'ambiente, trasformando Porto Cervo in una destinazione attiva e fruibile anche oltre la classica stagione estiva. I talk e gli incontri divulgativi sono a ingresso libero, mentre per le attività sportive è richiesta la prenotazione sul sito ufficiale dell'evento.