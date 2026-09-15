A Badesi la Walk for the Cure per la salute delle donne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La prevenzione cammina, insieme alla solidarietà. Domenica 20 settembre Badesi ospiterà la “Walk for the Cure”, una passeggiata solidale promossa a sostegno di Komen Italia, organizzazione impegnata nella lotta ai tumori del seno e nella promozione della salute femminile.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire attività fisica, sensibilizzazione e partecipazione in un momento condiviso dedicato soprattutto a ricordare quanto la prevenzione e la diagnosi precoce siano strumenti fondamentali per la tutela della salute delle donne.Il percorso si svilupperà tra il Lungomare Li Junchi e le vigne di Badesi, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere il territorio attraverso una passeggiata dal forte valore simbolico: camminare insieme, prendersi cura di sé e degli altri, sostenendo concretamente una causa che riguarda la salute e il benessere di tante donne e delle loro famiglie.Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso l’Info Point del Lungomare Li Junchi, dove sarà possibile effettuare le ultime iscrizioni e ricevere la maglia dedicata alla manifestazione. La partenza della passeggiata è prevista alle ore 9.30.La partecipazione prevede una donazione minima di 10 euro. A fronte della donazione, ogni partecipante riceverà la maglietta ufficiale “Walk for the Cure”, simbolo dell’adesione alla campagna e della volontà di contribuire alla causa.Particolarmente importante è la destinazione del ricavato: le somme raccolte saranno devolute a favore dei progetti di Komen Italia dedicati alla lotta ai tumori del seno, che verranno sviluppati nel Nord Sardegna in collaborazione con il Mater Olbia Hospital. Un sostegno concreto, dunque, a iniziative rivolte alla salute femminile e alla diffusione di una cultura della prevenzione.La “Walk for the Cure” rappresenta anche un invito a trasformare la partecipazione individuale in un gesto collettivo. Perché la prevenzione non è soltanto una scelta personale, ma può diventare una responsabilità condivisa: camminare insieme significa accendere l’attenzione, diffondere consapevolezza e contribuire a costruire una rete più forte intorno alla salute delle donne.L’Amministrazione comunale di Badesi esprime il proprio ringraziamento agli organizzatori per aver scelto il territorio comunale come sede dell’iniziativa e per aver portato anche in Sardegna settentrionale un appuntamento capace di coniugare solidarietà, salute e valorizzazione del territorio.L’appuntamento è per domenica 20 settembre, alle ore 9.00, al Lungomare Li Junchi di Badesi. La passeggiata prenderà il via alle 9.30.Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili nella locandina dell’iniziativa. Per informazioni è possibile contattare il numero 339 740 5118.Una maglia, una passeggiata, un gesto concreto: domenica Badesi cammina insieme per la prevenzione e per la salute delle donne.