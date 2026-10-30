Il 4 novembre all'Olbia Community Hub sbarca "La firma del Re"





Anthony Muroni, nato in Australia da famiglia sassarese, è giornalista e scrittore. Vanta una lunga esperienza nel panorama dell’informazione regionale. Dopo gli esordi con ‘La Nuova Sardegna’, ha lavorato per ‘L’Unione Sarda’, testata della quale è stato anche Direttore, dal 2013 al 2016. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi saggi e opere narrative, confermandosi tra le voci più autorevoli del panorama culturale sardo. Inoltre è stato il Direttore artistico delle Celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del Nobel Grazia Deledda ed è tuttora, dal 2021, Presidente della Fondazione Mont’e Prama. L’iniziativa si inserisce nel programma di attività culturali dell’Olbia Community Hub, che promuove occasioni di incontro, partecipazione e confronto, valorizzando la letteratura come strumento di conoscenza e riflessione sulla storia e sull’identità del territorio. L'ingresso è libero e gratuito. info@olbiacommunityhub.it

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Mercoledì 4 novembre, dalle ore 18 alle ore 20, l’Olbia Community Hub ospiterà la presentazione del romanzo “La Firma del Re” del giornalista e scrittore Anthony Muroni, pubblicato da Arkadia Editore. Ambientato nella Sardegna della prima metà dell’Ottocento, nel paese di Tresnuraghes, il romanzo conduce il lettore in una storia di potere, ambizione e trasformazioni sociali, intrecciando personaggi realmente esistiti e figure di fantasia per restituire uno spaccato della società sarda dell’epoca. Al centro della narrazione si collocano le dinamiche politiche, economiche e sociali di una comunità attraversata da profondi cambiamenti, tra conflitti di interesse, aspirazioni personali e nuovi equilibri di potere. A dialogare con l’autore sarà Luana Scanu, docente del corso di scrittura creativa dell’Olbia Community Hub, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del romanzo, dei suoi personaggi e del contesto storico nel quale si sviluppa la vicenda.