Il chitarrista Simone Onnis in concerto a La Maddalena





Cresciuto artisticamente sotto la guida diretta del maestro venezuelano Alirio Díaz, di cui è stato allievo a Roma, assistente nei corsi di alto perfezionamento e partner in affiatati duo, Simone Onnis ha affinato la propria arte al fianco dei più illustri chitarristi del panorama mondiale, quali Manuel Barrueco, David Russell, Leo Brouwer, Julian Bream, Roland Dyens e Abel Carlevaro.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La terza edizione del Festival Internazionale Contrasti prosegue alla Maddalena con il nuovo e attesissimo concerto del chitarrista Simone Onnis: mercoledì 28 ottobre, alle 19, il Salone Consiliare di La Maddalena ospiterà il recital intitolato “Anima Latina”, un itinerario acustico pensato per esplorare alcune delle pagine più emblematiche e intense del repertorio musicale novecentesco. L’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.Nel programma di “Anima Latina”, la versatilità dell'interprete dialogherà con culture e linguaggi distanti ma uniti dalla forza espressiva dello strumento. Ad aprire la serata saranno le fascinazioni anatoliche di Koyunbaba di Carlo Domeniconi, seguite dal lirismo cubano di Leo Brouwer con Un día de noviembre e Danza del Altiplano. L'esplorazione del Brasile prenderà forma attraverso la Valsa sem nome di Baden Powell e i capolavori di Heitor Villa-Lobos (Preludio n. 1 e Studio n. 11), per poi sbarcare in Venezuela con i raffinati valzer di Antonio Lauro e in Paraguay con il virtuosismo di Agustín Barrios Mangoré (Aire de Zamba e Maxixe). A suggellare l’alto profilo dell'esibizione sarà la Gran Jota de concierto di Francisco Tárrega, vertice della tradizione chitarristica spagnola.La sua brillante carriera solistica lo ha portato a calcare i palcoscenici di istituzioni iconiche in Europa, America e Asia, toccando tappe storiche come il Rudolfinum di Praga, lo Stedelijk Museum di Amsterdam, lo Stadttheater di Basilea, lo Sheung Wan Civic Centre di Hong Kong e la Carnegie Hall di New York.Accanto all'attività da solista e docente in conservatori di tutto il mondo, oltre alle importanti tournée promozionali e istituzionali come quella svolta in Ucraina nel 2022, Onnis affianca collaborazioni con la Stuttgart Chamber Orchestra e il Quartetto d'archi della Scala, l'esperienza in duo con Luigi Puddu e la direzione artistica di festival internazionali intitolati a Díaz e Giuliani.L'evento si inserisce all'interno della programmazione promossa dall'Associazione Culturale Contrapunctum ETS, diretta dal maestro Laura Cocco, che mira a diffondere la cultura musicale nel territorio creando occasioni d'incontro tra pubblico e grandi artisti. La serata è realizzata con il contributo del Comune di La Maddalena e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del network Salude & Trigu.