A Porto Cervo proseguono gli eventi, tra libri, musica, spettacoli per bambini





Il 4 agosto, alle ore 19.30, nella Spiaggetta Sottopiazza di Porto Cervo, spazio ai più piccoli. Natalie Belli e Dina Petrucci saranno protagoniste dello spettacolo Mr Clip, una favola proposta anche in lingua inglese che unisce fantasia, creatività e contenuti educativi, in linea con la volontà del Consorzio di offrire ai bambini occasioni di intrattenimento e crescita. Il 6 agosto torna la rassegna Porto Cervo Libri. Sempre nella Spiaggetta Sottopiazza, alle ore 19.30, il giornalista sportivo Amedeo Goria e Maria Monsè, giornalista del quotidiano Il Tempo, presenteranno il volume I 50 sono i nuovi 30. A dialogare con gli autori sarà Fulvio Giuliani, in un incontro dedicato ai temi dell’attualità, della comunicazione e del cambiamento sociale. Il programma completo degli eventi 2026 è disponibile sul sito: www.consorziocostasmeralda.com

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Prosegue il calendario culturale dell’estate 2026 promosso dal Consorzio Costa Smeralda, con un programma che, fino all’autunno, accompagnerà, consorziati, residenti e visitatori attraverso concerti, incontri culturali, iniziative dedicate alle tradizioni della Sardegna, eventi per bambini e progetti di approfondimento sui temi della salute. La prima settimana di agosto propone musica classica in uno scenario suggestivo, uno spettacolo dedicato ai più piccoli e un nuovo incontro con gli autori di Porto Cervo Libri. Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico e gratuiti. Il primo evento è in programma lunedì 3 agosto 2026, alle ore 22, nella piazzetta di Liscia di Vacca, con il tradizionale Concerto alla Luna, appuntamento ormai consolidato e tra i più suggestivi dell’estate smeraldina. L’edizione di quest’anno sarà dedicata alle musiche di Broadway e accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso l’evoluzione del musical, con una selezione di brani tratti da celebri produzioni, tra cui Jesus Christ Superstar e The Blues Brothers. A interpretarli saranno l’Orchestra Ritmico Sinfonica dell’Accademia della Sardegna e quattro voci soliste, per una serata capace di coniugare musica, arte e bellezza del territorio.