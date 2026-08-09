Asl Gallura e Mater Olbia in sinergia per i protocolli assistenziali





«È il primo esempio di collaborazione strutturata tra l’Ospedale Giovanni Paolo II e il Mater Olbia Hospital. L’accordo ci consentirà di sfruttare le sinergie tra i due presidi per alzare il livello di assistenza all’utenza – sottolinea il Direttore Generale della Asl Gallura, Antonio Irione – ed è da considerare un vero punto di svolta per questo territorio. Si comincia da subito con il coinvolgimento delle ortopedie, che lavoreranno insieme per ridurre il sovraffollamento del Pronto Soccorso e dei reparti per acuti, in linea con gli indirizzi fissati dalla Regione Sardegna. Ma lavoreremo con il Mater Olbia per estendere questo modello ad altri settori dell’assistenza sanitaria, rafforzando e dando continuità alla sinergia tra i due ospedali per dare una risposta più rapida ed appropriata ai pazienti».





Il percorso assistenziale per la gestione dei traumi ortopedici prevede una valutazione clinica iniziale presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II, compresi gli accertamenti radiologici necessari. Il medico ortopedico referente dell’Ospedale della Asl Gallura condividerà il caso clinico con il collega del MOH, trasmettendo in via telematica la documentazione e le immagini radiologiche. Il Mater Olbia Hospital comunicherà l’accettazione del paziente. Il trasferimento sarà effettuato con mezzi della Asl Gallura. Il MOH si occuperà a quel punto della presa in carico ortopedica con esecuzione del trattamento chirurgico e della successiva gestione del decorso post-operatorio.





«Con i colleghi del Mater Olbia Hospital abbiamo condiviso preventivamente gli ambiti di applicazione del protocollo individuando le tipologie di pazienti con patologie traumatiche che potranno essere presi in carico dalla loro struttura», afferma il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e della U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Giovanni Paolo II, Dott. Sebastiano Cudoni. «Il consistente flusso di turisti, unito a quello dei residenti e dei pazienti in arrivo da fuori Provincia provocava dei rallentamenti dei tempi e ci costringeva in certi periodi dell’anno a orientare quasi tutta l’attività solo sull’emergenza urgenza. Con l’introduzione di questa nuova modalità organizzativa potremo dedicarci anche ai trattamenti chirurgici programmati, dando risposte in tempi rapidi ai pazienti in attesa».





«La nostra Unità Operativa – dichiara il Direttore della Uoc di Ortopedia e Traumatologia del Mater Olbia Hospital, Prof. Vincenzo De Santis – contribuirà concretamente alla gestione dei pazienti traumatizzati con indicazione a trattamento chirurgico ortopedico-traumatologico. Grazie a una più stretta integrazione con la rete ospedaliera regionale, l’obiettivo è garantire cure tempestive e di elevata qualità, contribuendo ad alleggerire la pressione sull’Ospedale Giovanni Paolo II e a ottimizzare il percorso assistenziale dei pazienti».

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Il protocollo firmato dal Direttore Generale della Asl Gallura, Antonio Irione, e dall’AD del Mater Olbia Hospital, Giovanni Paolo D’Incecco Bayard De Volo, consentirà alle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia e del MOH di gestire la presa in carico di pazienti che hanno necessità di trattamenti chirurgici per specifiche tipologie di fratture. Il programma è già operativo e permetterà di ottimizzare la gestione dei casi clinici.«La collaborazione tra i due presidi ospedalieri – aggiunge l’AD del Mater Olbia Hospital, Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo – deve consolidarsi come un modello organizzativo stabile, nell'interesse del territorio e della comunità, per assicurare una risposta integrata ai bisogni di cura e di prevenzione. La sinergia tra le due strutture permette di valorizzare le risorse umane e di integrare competenze che, nella loro complementarità, rafforzano la capacità del sistema di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini».