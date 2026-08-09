Adattamento climatico e tutela dei boschi: al via il progetto “Silvas et Saltos”

È nato con l’obiettivo di unire comunità e istituzioni per proteggere le foreste e adattare i territori ai cambiamenti climatici il progetto “Silvas et Saltos”, l’iniziativa che vede il Comune di Padru nel ruolo di ente capofila, al fianco dei Comuni di Alà dei Sardi e Buddusò. Il progetto si è classificato al secondo posto con un punteggio di 72,46/100 nel bando della Regione Autonoma della Sardegna legato all'attuazione della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC). L'avvio ufficiale dei lavori, avvenuto venerdì 31 luglio con il kick-off meeting presso la sede della Comunità Montana del Monte Acuto a Monti, ha subito mostrato l'impatto concreto delle sfide ambientali sul territorio. Proprio durante l'incontro, mentre il sindaco di Padru Antonello Idini ricordava l'importanza di costruire una resilienza di lungo periodo pensata per le attuali e future generazioni, la Protezione Civile lo avvisava in tempo reale della necessità di attivare il COC per gestire un incendio scoppiato a Ludurru, tra le sughere e la macchia mediterranea al confine tra Padru e Alà dei Sardi.

I rappresentanti dei Comuni partner, l'Assessore all'Ambiente di Alà dei Sardi Giorgio Scanu e il Consigliere di Buddusò Battista Devaddis, hanno accolto con favore l'iniziativa, consapevoli che i piccoli centri con ampi territori da amministrare rappresentano il livello fondamentale per tradurre le strategie regionali in azioni concrete. L'obiettivo principale è trasformare la visione del territorio forestale, considerando i boschi non soltanto come un patrimonio naturale da tutelare, ma come infrastrutture territoriali strategiche per garantire sicurezza e sviluppo sostenibile nelle aree interne della Sardegna. Il percorso prevede di analizzare l'evoluzione dei paesaggi agroforestali negli ultimi settant'anni, studiare la percezione del rischio climatico nella popolazione e organizzare incontri informativi e laboratori dedicati a temi cruciali come la prevenzione degli incendi, la gestione della siccità e la risorsa idrica nelle campagne.

L'iniziativa mette in campo un'ampia rete di collaborazioni istituzionali e scientifiche. L'Agenzia Forestas partecipa con la Direzione Generale e il Servizio Territoriale di Tempio Pausania, svolgendo un ruolo di raccordo nella gestione e nel presidio antincendio; Sara Maltoni ha richiamato la continuità con progetti internazionali come FIRE-RES e la sperimentazione di Nature Based Solutions, mentre Maria Muggianu ha evidenziato l'opportunità di promuovere strumenti di gestione sostenibile come le fide pascolo e la certificazione forestale. Il contributo scientifico è garantito dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, sotto il coordinamento della professoressa Donatella Carboni, ordinaria di Geografia e presidente del Corso di Laurea in Scienze Territoriali per l’Ambiente e la Cultura della sede di Nuoro. La visibilità e la replicabilità dell'iniziativa nella buffer zone della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Tepilora, Rio Posada e Montalbo sono sostenute dal direttore Alessandro Caria, mentre la società Elighes Srl curerà direttamente le attività operative di partecipazione e co-progettazione.

I prossimi laboratori vedranno il confronto diretto tra amministratori, tecnici, cittadini, Corpo Forestale, compagnie barracellari, allevatori, aziende agricole e imprese forestali, valorizzando il sapere ecologico locale e le tradizionali pratiche agro-silvo-pastorali per rafforzare la capacità delle comunità di rispondere agli eventi estremi.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione