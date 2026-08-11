Dal 13 al 22 agosto il Lebosnki Park rilancia con spettacoli e concerti

OLBIA. Dopo il successo del maxi evento inaugurale con il Salmo Live show del 23 luglio scorso, il Lebonski park nell’area dell’Ippodromo di Arzachena continua ad accogliere visitatori, famiglie e turisti, confermandosi come uno degli spazi di aggregazione e intrattenimento più originali dell'estate in Sardegna. In una location inedita - un'ex area dismessa riqualificata grazie alla partnership tra Lebonski Agency e Comune di Arzachena - è pronta la programmazione per animare le notti di ferragosto nell’Isola con un fitto calendario di concerti ed esperienze, che chiuderà con il gran finale del 22 e 23 agosto e un attesissimo ospite internazionale a sorpresa.
Nel Saborè Stage, all’interno del villaggio gastronomico del parco, sono in arrivo volti noti della comicità italiana come Giovanni Cacioppo direttamente da Zelig, il duo Pino e gli Anticorpi e una vera e propria leggenda dello spettacolo sardo come Benito Urgu. Spazio anche ad autori di tormentoni estivi come Fabio Rovazzi, e a Cristian Marchi, uno dei dj italiani di musica house e dance più stimati al mondo. Tra i punti di forza della line up studiata da Lebonski Agency risalta l’esclusiva dei Daft Punk Live, il tributo dal vivo più famoso al mondo dedicato ai Daft Punk, i padri della musica elettronica mondiale per la prima volta in Italia, oltre alle esibizioni di Emis Killa, Alexia, Gemitaiz e Tazenda.
Ogni sera, dalle 19 alle 2, il parco accende giostre, musica, stand dello street food e spettacoli. L’ingresso e il parcheggio sono gratuiti. Radio partner di Lebonski Park è RTL 102.5.
LE ATTRAZIONI
Nel cuore del Lebonski Park trova spazio il Dino Park, con dinosauri animati a grandezza reale. Rodeo Fair è il luna park in stile County Fair americana, con attrazioni da brivido e l’atmosfera di una grande festa di paese. Tra le attrazioni da non perdere ci sono anche il Paintball e i Gonfiabili XXL, il percorso più lungo d’Italia, adatto ad adulti e bambini.
SABORÉ
Il villaggio food & beverage del Lebonski Park, dove scoprire piatti, profumi e sapori della tradizione sarda,
tra preparazioni dal vivo e specialità da gustare sotto le luci del parco.
LINE-UP E GIORNI DI APERTURA
13 agosto - Big Opening Party
La Sagra dello Spiedo con show cooking dedicato alla cultura culinaria sarda, tra produzione dal vivo di mirto, pasta fresca, dolci sardi e gelato artigianale. Sul palco “Tieni il Tempo”, tributo live agli 883, e una tappa ufficiale del tour Mamacita.
14 agosto
Giovanni Cacioppo, Fabio Rovazzi live e Cristian Marchi DJ set.
15 agosto
Pino e gli Anticorpi, Benito Urgu con il progetto “Risate Sonore”, Alexia live showcase e Datura DJ set.
16 agosto
Tazenda in concerto, Shari live e Paolo Noise.
19 agosto
Emis Killa live e, per la prima volta in Italia, Daft Funk Live, progetto tributo dal vivo dedicato alla musica e agli show dei Daft Punk.
22 agosto - Closing Party
Gemitaiz, MadMan e un secret very special guest, che sarà annunciato pochi giorni prima dell’evento.
23 agosto - Big Closing Party
Brunch elettronico con DJ provenienti da tutta la Sardegna e un grande ospite internazionale, annunciato
dopo Ferragosto.
INFORMAZIONI
Ingresso gratuito
Orari: 19:00 - 02:00
Ippodromo di Arzachena, Sardegna
Info line: +39 348 0998706
www.lebonskipark.com
Il programma può essere soggetto ad aggiornamenti. Consultare i canali ufficiali Lebonski Park per i dettagli.
Nel Saborè Stage, all’interno del villaggio gastronomico del parco, sono in arrivo volti noti della comicità italiana come Giovanni Cacioppo direttamente da Zelig, il duo Pino e gli Anticorpi e una vera e propria leggenda dello spettacolo sardo come Benito Urgu. Spazio anche ad autori di tormentoni estivi come Fabio Rovazzi, e a Cristian Marchi, uno dei dj italiani di musica house e dance più stimati al mondo. Tra i punti di forza della line up studiata da Lebonski Agency risalta l’esclusiva dei Daft Punk Live, il tributo dal vivo più famoso al mondo dedicato ai Daft Punk, i padri della musica elettronica mondiale per la prima volta in Italia, oltre alle esibizioni di Emis Killa, Alexia, Gemitaiz e Tazenda.
Ogni sera, dalle 19 alle 2, il parco accende giostre, musica, stand dello street food e spettacoli. L’ingresso e il parcheggio sono gratuiti. Radio partner di Lebonski Park è RTL 102.5.
LE ATTRAZIONI
Nel cuore del Lebonski Park trova spazio il Dino Park, con dinosauri animati a grandezza reale. Rodeo Fair è il luna park in stile County Fair americana, con attrazioni da brivido e l’atmosfera di una grande festa di paese. Tra le attrazioni da non perdere ci sono anche il Paintball e i Gonfiabili XXL, il percorso più lungo d’Italia, adatto ad adulti e bambini.
SABORÉ
Il villaggio food & beverage del Lebonski Park, dove scoprire piatti, profumi e sapori della tradizione sarda,
tra preparazioni dal vivo e specialità da gustare sotto le luci del parco.
LINE-UP E GIORNI DI APERTURA
13 agosto - Big Opening Party
La Sagra dello Spiedo con show cooking dedicato alla cultura culinaria sarda, tra produzione dal vivo di mirto, pasta fresca, dolci sardi e gelato artigianale. Sul palco “Tieni il Tempo”, tributo live agli 883, e una tappa ufficiale del tour Mamacita.
14 agosto
Giovanni Cacioppo, Fabio Rovazzi live e Cristian Marchi DJ set.
15 agosto
Pino e gli Anticorpi, Benito Urgu con il progetto “Risate Sonore”, Alexia live showcase e Datura DJ set.
16 agosto
Tazenda in concerto, Shari live e Paolo Noise.
19 agosto
Emis Killa live e, per la prima volta in Italia, Daft Funk Live, progetto tributo dal vivo dedicato alla musica e agli show dei Daft Punk.
22 agosto - Closing Party
Gemitaiz, MadMan e un secret very special guest, che sarà annunciato pochi giorni prima dell’evento.
23 agosto - Big Closing Party
Brunch elettronico con DJ provenienti da tutta la Sardegna e un grande ospite internazionale, annunciato
dopo Ferragosto.
INFORMAZIONI
Ingresso gratuito
Orari: 19:00 - 02:00
Ippodromo di Arzachena, Sardegna
Info line: +39 348 0998706
www.lebonskipark.com
Il programma può essere soggetto ad aggiornamenti. Consultare i canali ufficiali Lebonski Park per i dettagli.
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