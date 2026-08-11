Dal 13 al 22 agosto il Lebosnki Park rilancia con spettacoli e concerti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dopo il successo del maxi evento inaugurale con il Salmo Live show del 23 luglio scorso, il Lebonski park nell’area dell’Ippodromo di Arzachena continua ad accogliere visitatori, famiglie e turisti, confermandosi come uno degli spazi di aggregazione e intrattenimento più originali dell'estate in Sardegna. In una location inedita - un'ex area dismessa riqualificata grazie alla partnership tra Lebonski Agency e Comune di Arzachena - è pronta la programmazione per animare le notti di ferragosto nell’Isola con un fitto calendario di concerti ed esperienze, che chiuderà con il gran finale del 22 e 23 agosto e un attesissimo ospite internazionale a sorpresa.Nel Saborè Stage, all’interno del villaggio gastronomico del parco, sono in arrivo volti noti della comicità italiana come Giovanni Cacioppo direttamente da Zelig, il duo Pino e gli Anticorpi e una vera e propria leggenda dello spettacolo sardo come Benito Urgu. Spazio anche ad autori di tormentoni estivi come Fabio Rovazzi, e a Cristian Marchi, uno dei dj italiani di musica house e dance più stimati al mondo. Tra i punti di forza della line up studiata da Lebonski Agency risalta l’esclusiva dei Daft Punk Live, il tributo dal vivo più famoso al mondo dedicato ai Daft Punk, i padri della musica elettronica mondiale per la prima volta in Italia, oltre alle esibizioni di Emis Killa, Alexia, Gemitaiz e Tazenda.Ogni sera, dalle 19 alle 2, il parco accende giostre, musica, stand dello street food e spettacoli. L’ingresso e il parcheggio sono gratuiti. Radio partner di Lebonski Park è RTL 102.5.LE ATTRAZIONINel cuore del Lebonski Park trova spazio il Dino Park, con dinosauri animati a grandezza reale. Rodeo Fair è il luna park in stile County Fair americana, con attrazioni da brivido e l’atmosfera di una grande festa di paese. Tra le attrazioni da non perdere ci sono anche il Paintball e i Gonfiabili XXL, il percorso più lungo d’Italia, adatto ad adulti e bambini.SABORÉIl villaggio food & beverage del Lebonski Park, dove scoprire piatti, profumi e sapori della tradizione sarda,tra preparazioni dal vivo e specialità da gustare sotto le luci del parco.LINE-UP E GIORNI DI APERTURA13 agosto - Big Opening PartyLa Sagra dello Spiedo con show cooking dedicato alla cultura culinaria sarda, tra produzione dal vivo di mirto, pasta fresca, dolci sardi e gelato artigianale. Sul palco “Tieni il Tempo”, tributo live agli 883, e una tappa ufficiale del tour Mamacita.14 agostoGiovanni Cacioppo, Fabio Rovazzi live e Cristian Marchi DJ set.15 agostoPino e gli Anticorpi, Benito Urgu con il progetto “Risate Sonore”, Alexia live showcase e Datura DJ set.16 agostoTazenda in concerto, Shari live e Paolo Noise.19 agostoEmis Killa live e, per la prima volta in Italia, Daft Funk Live, progetto tributo dal vivo dedicato alla musica e agli show dei Daft Punk.22 agosto - Closing PartyGemitaiz, MadMan e un secret very special guest, che sarà annunciato pochi giorni prima dell’evento.23 agosto - Big Closing PartyBrunch elettronico con DJ provenienti da tutta la Sardegna e un grande ospite internazionale, annunciatodopo Ferragosto.INFORMAZIONIIngresso gratuitoOrari: 19:00 - 02:00Ippodromo di Arzachena, SardegnaInfo line: +39 348 0998706www.lebonskipark.comIl programma può essere soggetto ad aggiornamenti. Consultare i canali ufficiali Lebonski Park per i dettagli.