Emergenza plastica a Olbia, il sindaco Nizzi trova la soluzione

Ecco quanto accaduto. Negli ultimi giorni, la ditta De Vizia Transfer SpA, incaricata del servizio di igiene urbana, ha comunicato ripetute sospensioni e rallentamenti nella raccolta della plastica. Le difficoltà sono dovute alla saturazione dell’impianto di pressatura Olbiaspurgo Srl, che non riesce più a ricevere i materiali raccolti.

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Il Sindaco Settimo Nizzi ha firmato oggi un’ordinanza per fronteggiare l’emergenza relativa alla raccolta e allo stoccaggio della plastica. Il primo cittadino così commenta il provvedimento: «La crisi del riciclo della plastica sta mettendo in difficoltà molti Comuni. Olbia ha scelto di intervenire subito, con decisione e responsabilità. Con questa ordinanza permettiamo a De Vizia di trasferire la plastica pressata alla piattaforma CIPNES, liberando gli impianti e consentendo la regolare raccolta. La tutela dell’igiene urbana e il decoro della città sono priorità assolute: dobbiamo garantire servizi efficienti ai nostri cittadini e ai tanti turisti che ogni giorno, ancora, vivono Olbia. Continueremo a monitorare la situazione giorno per giorno, lavorando con tutti gli enti coinvolti per assicurare continuità, ordine e rispetto dell’ambiente».Grazie all’ordinanza firmata oggi dal sindaco settimo Nizzi, anche in qualità di massima autorità in materia igienico-sanitaria, De Vizia Transfer SpA viene autorizzata a trasportare le balle di plastica pressata dall’impianto Olbiaspurgo a Spiritu Santu, individuata dalla Provincia Gallura come area temporanea di stoccaggio. Questo trasferimento permette di liberare immediatamente gli spazi necessari alla pressatura e allo scarico dei materiali. Di conseguenza, la raccolta della plastica può proseguire con continuità, evitando sospensioni e riducendo i disagi per cittadini e imprese.