Spettacolo RS21 a Cala dei Sardi: Mandello Campione d'Italia

OLBIA. Le acque cristalline di Cala dei Sardi hanno fatto da palcoscenico a una tre giorni di vela spettacolare, culminata con la vittoria della Lega Navale Italiana di Mandello sul Lario al Campionato Italiano Team Race Open RS21. Un successo costruito regata dopo regata in un clima di sana competizione e grande spirito di squadra, sotto l'impeccabile organizzazione dello Yacht Club Cala dei Sardi.

Il programma sportivo, denso e avvincente tra practice race, round robin, semifinali e finali, ha visto l'equipaggio lombardo imporsi al termine di una serie di sfide combattute fino all'ultimo bordo. Alle loro spalle, a dimostrazione di una grinta eccezionale, si sono piazzati gli atleti del Garda supportati dalle Scuole Sacra Famiglia di Brenzone. Il podio è stato completato dai padroni di casa dello Yacht Club Cala dei Sardi, capaci di regalare spettacolo davanti al proprio pubblico e di ribadire l'alto livello tecnico del sodalizio gallurese. Quarta piazza d'onore per i tenaci velisti della Lega Navale Italiana del Sulcis, che hanno mantenuto altissima la tensione agonistica per tutta la durata dell'evento.

A fare da cornice alla manifestazione, un meteo dal sapore estivo che ha regalato condizioni ideali: venti variabili dai 6 ai 18 nodi hanno esaltato la formula del Team Race, una disciplina dove non bastano tecnica e tattica individuale, ma dove l'affiatamento, il gioco di squadra e la lettura condivisa del campo di regata fanno la vera differenza. Al di là del puro risultato sportivo, l'evento si è distinto per il clima di profonda amicizia e rispetto tra equipaggi giunti da tutta Italia.

Il successo del campionato rappresenta un volano eccezionale per il territorio. Grazie anche al supporto dell'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, il Marina e lo Yacht Club Cala dei Sardi dimostrano ancora una volta come la grande vela sia uno strumento formidabile per la destagionalizzazione turistica della Gallura, confermando la location come punto di riferimento assoluto per lo sviluppo della vela sportiva ben oltre i classici mesi estivi.

Archiviate le premiazioni e i festeggiamenti di rito, la flotta RS21 non si ferma. L'attenzione si sposta già in Costa Azzurra: a fine ottobre le acque di Cannes ospiteranno l'atteso Campionato Mondiale di Classe. Lo Yacht Club Cala dei Sardi si presenterà all'appuntamento internazionale schierando ben due equipaggi, con l'obiettivo di trasformare l'entusiasmo e la preparazione accumulati in casa in una nuova, ambiziosa avventura mondiale.

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