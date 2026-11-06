Al via la campagna vaccinale per il personale sanitario in Gallura





A Olbia le vaccinazioni di operatori sanitari e collaboratori esterni vengono effettuate nel Poliambulatorio ospedaliero dell’Ospedale Giovanni Paolo II e anche in alcuni reparti, a La Maddalena nell’ospedale “Paolo Merlo” e a Tempio Pausania nel Centro Vaccinale della Casa di Comunità. I vaccini vengono messi a disposizione dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che in caso di necessità può dare supporto con il proprio personale. La campagna è quindi aperta al personale sanitario e a tutte le figure, anche non sanitarie, che ogni giorno operano all’interno e attorno alle strutture: dagli addetti ai servizi di supporto a quanti, a vario titolo, frequentano gli ambienti di cura.





La vaccinazione rappresenta un fattore di doppia protezione. Da una parte tutela la salute di chi lavora nei presidi, riducendo il rischio di contrarre l’infezione e di dover sospendere l’attività; dall’altra protegge i pazienti più fragili, che in un contesto sanitario sono maggiormente esposti alle complicanze delle malattie infettive e per i quali anche un contagio apparentemente lieve può avere conseguenze serie. L’offerta vaccinale agli operatori è una misura prevista dai protocolli che individuano chi lavora in ambito assistenziale tra le categorie a cui la vaccinazione è raccomandata, a garanzia della sicurezza di tutta la comunità sanitaria.





«La vaccinazione è un gesto di responsabilità e di tutela reciproca – ricorda la Direzione Aziendale della Asl Gallura – perché aderire alla campagna antinfluenzale significa proteggere se stessi, i colleghi e le persone che si affidano alle nostre cure».

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È partita la campagna di vaccinazione contro l’influenza anche per gli operatori sanitari e le diverse figure professionali dei tre ospedali della Asl Gallura. Le Direzioni di Presidio delle strutture di Olbia, La Maddalena e Tempio Pausania hanno individuato spazi e modalità per garantire l’erogazione delle dosi di vaccino, con un doppio obiettivo: proteggere i lavoratori, i pazienti che entrano negli ospedali per effettuare visite e interventi e i pazienti che sono ospitati nelle degenze.