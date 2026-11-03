A Olbia il primo corso per assitenti di volo

OLBIA. Grande soddisfazione ed emozione ieri a Olbia per la prima giornata del corso destinato al conseguimento del Cabin Crew Attestation (CCA), la certificazione obbligatoria per lavorare come assistenti di volo in Europa, erogato dalla compagnia Aeroitalia. All’avvio di questo importante percorso ha voluto essere presente di persona anche l’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, per incontrare le allieve e gli allievi che oggi compiono il primo passo verso un futuro professionale nel settore del trasporto aereo. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche attive promosse dall’Assessorato del Lavoro, tramite l’ASPAL, che ha messo a disposizione dei giovani sardi tra i 18 e i 35 anni i voucher formativi per la copertura dei costi del corso e i contributi a sostegno della mobilità.

“Vedere lo sguardo pieno di speranza, l’entusiasmo e la determinazione di questi ragazzi è stata una gioia immensa e una soddisfazione profonda”, ha dichiarato l’assessora Desirè Manca. “Abbiamo offerto a questi ragazzi un’opportunità formativa in un settore in forte espansione globale. Sapere che grazie a questa misura i nostri giovani potranno costruire un futuro concreto di autonomia mi riempie di orgoglio”. L’esponente della Giunta si rivolge poi ai ragazzi: “Diventare assistente di volo richiede impegno, studio, disciplina e una grande passione per le relazioni umane. Il mio appello accorato a tutti voi è quello di credere fino in fondo nelle vostre capacità, di non avere paura di mettervi in gioco e di cogliere questa occasione a piene mani. Come istituzione abbiamo il dovere di creare le condizioni per far emergere il talento; a voi spetta il compito più bello: trasformare questa opportunità in un progetto di vita. Volate alto e prendetevi il futuro che meritate”.

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