A Porto Cervo alla scoperta dell'antico Egitto con Zahi Hawass





Venerdì 21 agosto il programma proseguirà a Cala del Faro alle 19.30 con Lirio Abbate, tra i più autorevoli giornalisti d'inchiesta italiani, che presenterà il libro “I diari del boss” (Rizzoli Editore) in dialogo con Giuseppe Scarpa, unico redattore sardo del quotidiano La Repubblica. A moderare l’incontro Davide Mosca, per offrire al pubblico un'occasione di approfondimento sui temi della legalità, dell'informazione e del giornalismo investigativo.

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Prosegue il programma culturale dell'estate 2026 promosso dal Consorzio Costa Smeralda, un calendario di appuntamenti che accompagna residenti, consorziati e visitatori attraverso musica, letteratura, arte, approfondimento ed espressioni del territorio. La settimana dal 17 al 23 agosto propone degli appuntamenti culturali che uniscono storia, giornalismo, musica e riscoperta del patrimonio culturale mediterraneo. Al centro del programma sarà l’arrivo a Porto Cervo diAttraverso il volume L’uomo con il cappello, pubblicato da FAS Editore, Hawass accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta delle meraviglie dell’antico Egitto, ripercorrendo il suo straordinario percorso umano e professionale: dagli studi tra l’Egitto e gli Stati Uniti alle più prestigiose cariche ricoperte nel suo Paese; dalle scoperte che hanno fatto il giro del mondo agli incontri con capi di Stato, attori, scienziati e regnanti.Con uno stile diretto e coinvolgente, Hawass racconta una vita dedicata alla ricerca, alla tutela del patrimonio egizio e alla divulgazione culturale, scandita da viaggi instancabili, conferenze internazionali e oltre quaranta libri pubblicati. Un racconto esclusivo, autentico e ispiratore, che mostra come la determinazione, la passione e la fedeltà ai propri principi possano trasformare un giovane studente nel simbolo vivente dell’archeologia egiziana.A moderare l’incontro sarà Stefania Sofra, interprete, egittologa e storica, nonché collaboratrice di Hawass.“La presenza di Hawass rappresenta uno degli appuntamenti culturali di maggiore richiamo dell'estate 2026 e conferma la volontà di rendere la Costa Smeralda una destinazione capace di ospitare personalità di rilievo internazionale - dichiara Renzo Persico, Presidente del Consorzio Costa Smeralda. Il pubblico avrà, infatti, l'opportunità di confrontarsi con uno dei massimi esperti della civiltà faraonica, protagonista di importanti scoperte archeologiche e autore di numerose pubblicazioni dedicate alla storia dell'antico Egitto”La settimana sarà inoltre l'ultima occasione per visitare la mostraallestita negli spazi della Passeggiata di Porto Cervo e aperta al pubblico fino al 20 agosto. Promossa dal Consorzio Costa Smeralda con il sostegno di Smeralda Holding e ideata dall'Associazione di Promozione Sociale Mare Nostrum e dalla Parrocchia Stella Maris, in collaborazione con l'Associazione Culturale La Scatola del Tempo e l'Istituto Euromediterraneo, la mostra rappresenta uno dei principali progetti culturali dell'estate dedicati alla valorizzazione della storia e dell'identità del territorio. L'esposizione propone, infatti, un percorso attraverso mappe, carte nautiche e documenti storici che raccontano l'evoluzione della rappresentazione cartografica della Sardegna e il profondo legame tra il territorio, il mare e la storia della navigazione nel Mediterraneo.Sempre il 21 agosto, alle 19:45, presso la Chiesa Stella Maris di Porto Cervo, si terrà il Concerto d'organo del Maestro Stefano Melis Sechi, Assuncta est Maria" – Concerto d'Organo alla Parrocchia Stella Maris, promosso dall'Associazione Mare Nostrum insieme alla Parrocchia Stella Maris. Un appuntamento che consentirà al pubblico di ascoltare il repertorio organistico in uno dei luoghi più rappresentativi della Costa Smeralda; una serata che unirà musica, spiritualità e valorizzazione del patrimonio culturale locale.Anche questa terza settimana di eventi agostani conferma la vocazione della Costa Smeralda come luogo di incontro e dialogo tra culture diverse, dove la bellezza del paesaggio si affianca a una proposta culturale articolata e di qualità.Il programma completo degli eventi 2026 è disponibile sul sito: www.consorziocostasmeralda.com