Santa Teresa, nuove disponibilità del medico di base





«È una prima, importante risposta che stiamo dando ai pazienti di Santa Teresa Gallura per soddisfare le loro esigenze di assistenza, in concomitanza con il pensionamento della Dott.ssa Moena Rizzoli, verso la quale va il più sentito e sincero ringraziamento per l’eccellente e instancabile servizio prestato per tanti anni nel paese, rappresentando un costante e fondamentale punto di riferimento per i cittadini», sottolinea il Direttore del Distretto di Olbia, Guido Sari.





Le iscrizioni e la scelta del medico si potranno effettuare anche comodamente online attraverso il portale ZenteWeb, autenticandosi con le proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi/Tessera Sanitaria).

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A partire dal mese di settembre il Medico di Medicina Generale Dott. Pierfranco Pirari amplierà la propria disponibilità di pazienti, incrementando il numero massimo da 1000 a 1500. Per facilitare le operazioni di scelta del Medico di base, lo sportello amministrativo della Casa di Comunità sarà aperto in via straordinaria, con due operatori dedicati al servizio, mercoledì 2 settembre dalle 9.30 alle 12.Ogni paziente dovrà recarsi il 2 settembre allo sportello munito di fotocopia del documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria. Verranno accettate deleghe nel numero massimo di quattro per persona. Ciascuna delega dovrà essere completa di delega scritta e firmata, fotocopia del documento di identità e tessera sanitaria del delegante, fotocopia del documento di identità del delegato.