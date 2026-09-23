Incendio nella notte a Porto Rotondo: a fuoco quattro imbarcazioni

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. Notte di paura a Porto Rotondo. Intorno all'1.30, un incendio è divampato nel porto di Punta Lada (Olbia), avvolgendo quattro imbarcazioni. La squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia è intervenuta prontamente sul posto con il supporto di due autobotti. Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento, le fiamme sono state circoscritte in tempo utile, evitando che il rogo si propagasse alle altre barche ormeggiate e alle strutture dei pontili. Le cause dell'incendio sono attualmente in fase di accertamento. Sul luogo dell'incidente hanno operato anche i Carabinieri e la Capitaneria di Porto per coordinare l'emergenza ed effettuare tutti i rilievi di rito.