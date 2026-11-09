A Olbia il corso sui disturbi neurocognitivi





I disturbi neurocognitivi rappresentano un gruppo di patologie sempre più frequente, non solo nella frangia di popolazione senile ma anche nella popolazione under 65; per tale motivo la loro tempestiva diagnosi e cura pongono importanti sfide e sono un campo di sempre maggiore interesse dove si intersecano vecchi e nuovi strumenti. La XII edizione del Corso di Aggiornamento SINdem Sardegna si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza sulle novità scientifiche in ambito di nuovi biomarker della malattia di Alzheimer e delle altre patologie dementigene, sottolineando la necessità di un’integrazione multidisciplinare, e di promuovere l’informazione sulle nuove terapie farmacologiche nel trattamento delle demenze. Inoltre lo scopo del corso di aggiornamento è di fare il punto sull’applicabilità delle nuove sfide diagnostiche e terapeutiche nella nostra realtà clinica. Diverse le figure professionali sanitarie che potranno partecipare, appartenenti alle discipline di Neurologia, Neurochirurgia, Psichiatria, Psicoterapia, Medicina generale, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Farmacologia e Tossicologia clinica, Continuità assistenziale, Medicina Interna, Geriatria, Medicina fisica e riabilitazione.





Il Corso è riservato ad un numero massimo di 80 partecipanti. L'iscrizione è gratuita, ma obbligatoria. Per registrarsi è necessario andare sul sito www.esseevents.it e compilare il modulo online entro il 26 novembre 2026. Per informazioni è possibile contattare il provider al numero di telefono 393 3678576.

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Si svolgerà il 28 novembre a Olbia, nella sala Congressi dell'Hotel Marriott a Olbia, il XII Corso di aggiornamento della sezione regionale sarda SINdem, associazione autonoma aderente alla SIN (Società Italiana di Neurologia) per le demenze. L'evento, patrocinato dalla Asl Gallura e accreditato ECM, tratterà il tema delle nuove sfide nella diagnosi e terapia dei disturbi neurocognitivi dell’adulto. I Responsabili scientifici sono il Dott. Gianluca Floris e il Dott. Giuseppe Mura.