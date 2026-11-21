



«È un traguardo rilevante per la nostra città», ha commentato il primo cittadino durante la presentazione, sottolineando la collaborazione con Rfi per l'individuazione dell'area e il sostegno al trasporto integrato. «Abbiamo già realizzato numerose piste ciclabili e pedonali – ha aggiunto Nizzi – ed era giusto offrire a chi viaggia in treno un luogo sicuro dove custodire la propria bici. C’è ancora molto da migliorare, ma questo rappresenta un buon punto di partenza e uno stimolo per altre realtà dell'isola. Ci piace fare da apripista o comunque stare al passo con chi ha già adottato queste soluzioni». Il calendario delle opere legate alle due ruote, però, guarda già oltre il centro urbano. L’amministrazione comunale punta ora a prolungare la rete ciclabile fino al litorale di Pittulongu, per poi spingersi lungo la strada provinciale fino a Golfo Aranci.





A questo si affianca un'ipotesi di respiro territoriale più ampio, seguita direttamente dalla Provincia Gallura Nord Est Sardegna, guidata dallo stesso Nizzi. «Insieme alla Regione stiamo valutando la fattibilità di un tracciato che riconverta in pista ciclabile la vecchia linea ferroviaria da Palau a Sassari, proseguendo poi verso Alghero», ha anticipato il sindaco, richiamando esperienze simili già realizzate nella Penisola. Un corridoio verde che, nelle intenzioni dell'ente, dovrebbe mettere in connessione diretta le zone costiere con l’entroterra e concretizzarsi «tra non molto».

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. Lasciare la bicicletta al sicuro, ricaricarla e salire sul treno senza costi aggiuntivi. È la scommessa sull’intermodalità inaugurata questo pomeriggio davanti alla stazione ferroviaria di Olbia Terranova, dove il sindaco Settimo Nizzi ha presentato la prima velostazione della Sardegna. La struttura non sarà accessibile da subito: per l’entrata in funzione bisognerà attendere gennaio, mese in cui verrà rilasciata l’applicazione necessaria per gestire l'apertura e l'utilizzo degli spazi. All’interno del box trovano posto fino a dieci biciclette, ciascuna servita da una presa per la ricarica dei modelli a pedalata assistita. Un servizio pensato soprattutto per chi si sposta quotidianamente per lavoro o studio, ma anche per favorire una mobilità più accessibile e a basso impatto ambientale. L'intervento rientra nel progetto MEZZO (1/2), promosso con il sostegno della Fondazione Con il Sud e coordinato da Hub MAT come capofila, in sinergia con il Comune di Olbia, Aspo e Rete Ferroviaria Italiana.