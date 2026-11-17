OLBIA. Tre arresti nel giro di una sola notte.

È la risposta dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia all'ondata di furti che negli ultimi mesi ha colpito i negozianti della città,

destando forte preoccupazione e un acceso dibattito pubblico. Il primo a finire in manette è stato un 36enne olbiese,

colto in flagranza di reato dai militari della Sezione Radiomobile durante i controlli notturni.

L'uomo aveva appena forzato la porta di emergenza di un negozio in viale Aldo Moro per fare razzia di articoli di elettronica.

Bloccato all'uscita con la merce ancora tra le mani,

è stato sottoposto a perquisizione domiciliare:

l'ispezione ha permesso di recuperare ulteriore materiale rubato lo scorso 8 novembre sempre allo stesso locale.

Tutta la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario,

mentre per il 36enne sono scattati gli arresti domiciliari.

Alle prime luci dell'alba,

l'operazione dell'Arma è proseguita con l'arresto di due fratelli del posto di 33 e 38 anni,

entrambi con precedenti di polizia.

I militari della Stazione di Olbia Centro,

supportati dalla Radiomobile,

hanno notificato loro un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Tempio Pausania su richiesta della Procura.

I due sono ritenuti responsabili di due colpi messi a segno tra agosto e settembre ai danni di altrettanti esercizi pubblici cittadini.

Al termine delle formalità di rito,

sono stati trasferiti nel carcere di Sassari-Bancali.

Le indagini tuttavia non si fermano.

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania,

i Carabinieri stanno portando avanti ulteriori approfondimenti investigativi per accertare l'eventuale coinvolgimento degli arrestati negli altri numerosi episodi di furto e danneggiamento che hanno recentemente colpito le attività commerciali olbiesi.

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