OLBIA. Scossone societario per la U.

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Olbia Calcio A.

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Nelle scorse ore è arrivata la doccia fredda:

il Vicepresidente Salvatore Campus e i consiglieri Arrigo Delaria,

Laura Meloni e Romolo Calamusa hanno rassegnato in blocco le proprie dimissioni dalle rispettive cariche,

esercitando il diritto di recesso dall'Associazione sportiva con effetto immediato.

Un addio collettivo che chiude anticipatamente il progetto dirigenziale nato soltanto lo scorso agosto.

Se la nota congiunta diramata dai quattro dimissionari sceglie la via diplomatica,

parlando di "valutazioni condivise" e ringraziando la squadra,

i tifosi e i collaboratori per l'impegno dimostrato in questi mesi,

a squarciare il velo sulle reali e profonde spaccature interne è stato lo stesso Salvatore Campus,

che ha affidato a un duro comunicato personale tutta la sua amarezza.

L'ormai ex vicepresidente esordisce sottolineando di lasciare con la coscienza tranquilla,

ma denuncia un clima ambientale estremamente complesso.

Campus punta il dito contro il continuo ostracismo di determinati ambienti che gli ha di fatto impedito di incidere concretamente sulle scelte societarie,

costringendolo a ricoprire una carica direttiva senza avere la reale possibilità di decidere.

Una paralisi aggravata,

a suo dire,

da una netta chiusura verso possibili investitori esterni:

secondo Campus,

si è preferito difendere lo status quo e mantenere un progetto esclusivamente locale,

frenando così le reali opportunità di rinascita del club dopo il disimpegno di alcuni imprenditori inizialmente interessati.

Il passaggio più dirompente del suo sfogo riguarda però le pressioni esterne subite nei momenti più critici della stagione,

con la squadra relegata all'ultimo posto in classifica con un solo punto.

In quel frangente,

rivela Campus,

sedicenti esponenti della Curva Mare avrebbero intimato a lui e ad altri dirigenti di farsi da parte sotto la minaccia di feroci contestazioni.

La motivazione addotta dagli ultras sarebbe stata quella di agevolare l'ingresso di un presunto "Consorzio di imprese" disposto a investire.

Un progetto che,

come sottolinea l'ex numero due del club,

non si è mai concretizzato in una proposta formale e verificabile. La chiosa è quella di chi sceglie di sfilarsi per non assumersi responsabilità derivanti da decisioni altrui.

Campus annuncia così il suo ritorno sugli spalti in veste di semplice tifoso,

consapevole di aver fatto il possibile e ricordando all'intero ambiente che le persone e le dirigenze passano,

ma l'Olbia resta e deve restare al di sopra di tutto e di tutti.

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