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Oltre 3.400 yacht di grandi dimensioni nelle acque della Gallura nel 2026 e un progetto innovativo per trasformare i rifiuti organici in biometanolo, combustibile potenzialmente utilizzabile nella nautica. Sono i temi che la Regione Autonoma della Sardegna e il CIPNES Gallura porteranno al METSTRADE di Amsterdam, dal 17 al 19 novembre, una delle principali fiere internazionali dedicate alle tecnologie e all'innovazione nell'industria nautica. Mercoledì 18 novembre, alle ore 11, nello stand della Regione Sardegna e del CIPNES Gallura, si terrà l'evento “From Dutch-Built Superyachts to Circular Marine Fuels: Sardinia's New Blue Economy”, dedicato alle prospettive della Blue Economy e dell'economia circolare. Il Centro Studi CIPNES Gallura–UniOlbia presenterà i risultati delle ricerche sulla presenza dei grandi yacht nel Nord-Est della Sardegna, con un approfondimento sui superyacht costruiti nei Paesi Bassi che frequentano le acque dell’Isola.Il collegamento tra la grande nautica, le attività turistiche del territorio e la gestione dei rifiuti organici sarà al centro della presentazione del professor Flavio Manenti del Politecnico di Milano, che illustrerà un progetto di ricerca per la produzione di biometanolo, con possibili applicazioni nel settore nautico. All'incontro interverranno Guido Piga, responsabile del Centro Studi CIPNES Gallura–UniOlbia; Livio Fideli, presidente del CIPNES Gallura; Aldo Carta, direttore generale del CIPNES Gallura e presidente di UniOlbia; Marcello Ladu, presidente del Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra; Simona Fois, presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.La partecipazione al METSTRADE rientra nel Piano regionale di internazionalizzazione dell'industria nautica della Sardegna, finanziato dalla Regione e attuato dal CIPNES Gallura.Ad Amsterdam sarà inoltre presentata una ricognizione delle imprese produttrici di barche, RIB e yacht con attività manifatturiere in Sardegna, realizzata dal CIPNES Gallura per promuovere l'offerta industriale regionale presso buyer, distributori e operatori internazionali.L'iniziativa intende favorire la conoscenza delle competenze produttive presenti nell'Isola e sostenere lo sviluppo di nuove relazioni commerciali. La ricognizione sarà progressivamente aggiornata e ampliata, anche con l'inserimento di nuove imprese che avvieranno attività produttive in Sardegna, per offrire una rappresentazione sempre più completa della filiera nautica regionale.La partecipazione al METSTRADE sarà anche l'occasione per promuovere il Sardinia Boat Show – Fiera Nautica di Sardegna, in programma sul waterfront di Olbia, al Molo Brin, dal 29 maggio al 6 giugno 2027.Al termine dell'evento del 18 novembre saranno messi a disposizione delle redazioni materiale fotografico, video e ulteriori approfondimenti sui contenuti presentati ad Amsterdam.