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Proseguono con successo gli appuntamenti del ricco calendario del Festival Bernardo De Muro che adesso fa tappa ad Aglientu. Il prossimo sabato 28 novembre 2026, alle ore 19 l’Auditorium ospiterà un nuovo appuntamento promosso dalla Fondazione Bernardo De Muro. Protagonista della serata il settimino di ottoni A Brass Story, composto da sette professionisti membri stabili della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. I musicisti sono uniti da una comune visione artistica, un equilibrio tra forza espressiva, solennità sonora e raffinatezza timbrica e portano avanti una missione: fondere la magia delle grandi narrazioni del palcoscenico e del grande schermo un una nuova sorprendente esperienza sonora. Il gruppo è composto da due trombe, Matteo Cogoni e Giulio Trifiletti, i due corni di Federico Mauri e Alessandro Cossu, un trombone tenore Michele Marinaro, un trombone tenore basso Alberto Taddei e la tuba di Claudio Lotti.L’appuntamento si inserisce all’interno del Festival Bernardo De Muro, sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dagli Assessorati Regionali al Turismo e alla Cultura, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari e Salude&Trigu. La Pro Loco di Aglientu, al termine del concerto, offrirà al pubblico presente un momento conviviale.Il Festival Bernardo De Muro farà poi tappa la giornata successiva, domenica 29 novembre alle ore 18.30 ad Arzachena, sempre con protagonisti il gruppo A Brass Story, nella seconda delle tre giornate di eventi di Museo In Ascolto, la rassegna musicale giunta alla sua terza edizione e ospitata al Museo Civico “Michele Ruzittu”. Promossa dall’amministrazione comunale di Arzachena e inserita all’interno del ricco cartellone del Festival Bernardo De Muro, organizzato dalla Fondazione Bernardo De Muro, la rassegna si concluderà mercoledì 2 dicembre alle ore 19.30 con l’esibizione del Quartetto Goldberg.