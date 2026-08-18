Droga via posta a Olbia, in arresto un 22enne





All'interno della scatola erano nascosti 4 chilogrammi di hashish, sigillati sottovuoto in panetti da 50 grammi ciascuno. I controlli si sono poi spostati nell'abitazione del ragazzo, dove i finanzieri hanno rinvenuto altri 600 grammi di marijuana, 350 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina e una pianta in fioritura, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Nel corso della perquisizione sono spuntati anche uno storditore elettrico a contatto, circa 2.000 euro in banconote di vario taglio — somma ingiustificata per un giovane senza occupazione — e un ordigno esplosivo artigianale pesante oltre 650 grammi.





Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato oltre 50 mila euro, consentendo di immettere sulla piazza più di 10 mila dosi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, il ventiduenne è stato posto agli arresti domiciliari. L'intervento conferma l'efficacia del monitoraggio avviato dal Comando Provinciale di Sassari sul canale delle spedizioni postali: dall'inizio dell'anno, i controlli su questa specifica tratta hanno già portato all'arresto di quattro persone e al sequestro di oltre 15 chili e mezzo di hashish, 4 chili di marijuana e 2 di cocaina.

Un paccoculminata con, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L'attività investigativa si inserisce nei controlli che le Fiamme Gialle hanno intensificato per la stagione estiva sul flusso di spedizioni postali gestite da vari corrieri, spesso indirizzate a locker o esercizi commerciali convenzionati. Monitorato il plico sospetto, i militari hanno allestito un servizio di osservazione nei pressi del punto di consegna, bloccando il giovane non appena si è presentato per il ritiro.

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