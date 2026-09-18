Tavolara: dispersi nella notte, due escursionisti inglesi tratti in salvo

Si è conclusa a lieto fine un'operazione di soccorso notturno sull'isola di Tavolara. Due turisti britannici, disorientati dall'oscurità lungo i sentieri impervi dell'isola, sono stati rintracciati e tratti in salvo grazie all'intervento congiunto della Capitaneria di Porto di Olbia e dei Vigili del Fuoco.

L'emergenza è scattata quando gli escursionisti, bloccati e impossibilitati a rientrare, hanno esploso un razzo di segnalazione per chiedere aiuto. Ricevuto l'allarme, la Capitaneria ha immediatamente attivato il coordinamento con il Comando locale dei Vigili del Fuoco.

Dopo un rapido briefing operativo per definire le coordinate di ricerca, una squadra di terra dei Vigili del Fuoco è stata trasferita sull'isola a bordo di un mezzo della Guardia Costiera, che ha poi garantito assistenza per tutta la durata dell'intervento. Le operazioni sono partite imboccando il sentiero in salita in direzione della "Madonnina".

Dopo circa un'ora di cammino, i soccorritori sono riusciti a stabilire un primo contatto vocale, individuando infine la coppia bloccata nella fitta macchia mediterranea. Accertate le buone condizioni di salute ed esclusa la necessità di cure mediche, i due turisti sono stati scortati in totale sicurezza fino a valle.

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