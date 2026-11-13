Ad Arzachena capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari





«Ospitare i Pinguini Tattici Nucleari per il Capodanno 2027 rappresenta un motivo di grande orgoglio e conferma la nostra volontà di posizionare Arzachena al centro della scena musicale in Sardegna - dichiara il sindaco Roberto Ragnedda -. Questo progetto rientra in un piano a lungo termine per destagionalizzare i flussi turistici, sostenere le attività produttive locali, la ristorazione e il commercio, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un'occasione unica di socializzazione e festa che valorizza la destinazione tutto l'anno».

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Saranno i Pinguini Tattici Nucleari i grandi protagonisti del concerto di Capodanno 2027 ad Arzachena. L’Amministrazione Comunale annuncia ufficialmente che la notte del 31 dicembre la celebre band bergamasca, guidata da Riccardo Zanotti, salirà sul palco dello stadio Biagio Pirina per un imperdibile live di 90 minuti all'insegna della grande musica e dell'energia che da sempre contraddistingue il gruppo. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito ed è patrocinato dalla Regione Sardegna. L'iniziativa si inserisce in una visione strategica promossa da tempo dal Comune, che punta sulla cultura e sugli spettacoli musicali come leve fondamentali per lo sviluppo turistico, economico e sociale del territorio, garantendo vitalità e attrattività della destinazione anche durante la stagione invernale. Negli ultimi anni, infatti, l'Ente ha investito con continuità su grandi artisti di fama nazionale, consolidando una tradizione che ha segnato l’agenda cittadina con appuntamenti di rilievo: dal concerto di Capodanno 2020 con Marracash a quello per il Centenario dall’autonomia comunale nel 2022 con Fiorella Mannoia, passando per i live di Pasquetta, che hanno portato in scena Daniele Silvestri, i Tiromancino, Mr. Rain, Mara Sattei e Clara, Coez, Aka7even e Shari, Fedez, Francesca Michielin e Manuelito, senza dimenticare il successo del Capodanno 2026 con Achille Lauro.Con oltre 90 dischi di platino e un percorso costellato da trionfi negli stadi e nei palasport, i PTN hanno collezionato inni generazionali indimenticabili come Ringo Starr (terzo a Sanremo 2020), Pastello Bianco, Giovani Wannabe, Ricordi e il recente Romantico ma muori. La band rappresenta un vero e proprio fenomeno discografico e live del panorama italiano. È appena tornata sulla scena con il nuovo singolo Nella Borsa di Anna, una ballad intensa e delicata contenuta in REPLAY, l’album in uscita il 4 dicembre per Epic/Sony Music Italy.L'evento di Arzachena è organizzato da SVL Synergie, Lebonski 360 in collaborazione con Magellano Concerti per una produzione curata nei minimi dettagli: dai service audio e luci agli spettacoli pirotecnici e ai piani di sicurezza. Orari di apertura cancelli, programma della serata e disposizioni per la viabilità saranno comunicati nelle prossime settimane sui canali istituzionali del Comune.