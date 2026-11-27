



“L’obiettivo del GAL è soprattutto quello di valorizzare le risorse locali, sostenere le nostre imprese, promuovere tradizioni e cultura, partire dalle radici, combattere con le difficoltà del presente e creare nuove possibilità come quella adesso in Polonia, affinché quanto di buone è presente sul nostro territorio possa emergere e si sappia contraddistinguere sui vari mercati”, ha affermato il Presidente del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, Giovanni Daga.





Sono previsti incontri B2B con operatori polacchi e attività di presentazione del territorio. In particolare, durante l’evento, all’interno del Museo Polacco della Vodka, sarà proiettato un video promozionale dedicato all’intero territorio del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, con lo scopo di far conoscere i paesaggi, i borghi, il patrimonio culturale e le eccellenze dei 16 Comuni. “Mi associo alle dichiarazioni del presidente e ritengo che questa iniziativa di cooperazione con i GAL polacchi rappresenti, anche per i componenti del consiglio di amministrazione, un’importante occasione di confronto con altre realtà europee e di condivisione di strategie per lo sviluppo delle aree interne”, ha aggiunto Alberto Loddo, Vice Presidente del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Da venerdì 27 a domenica 29 novembre 2026 la Sardegna si racconta a Varsavia nel Centrum Praskie Koneser, complesso post-industriale della storica fabbrica di vodka Koneser, oggi Museo della Vodka Polacca, che ospiterà le tre giornate della vetrina internazionale “Villaggio Sardegna – La Sardegna a Varsavia”. Tre giorni di laboratori, degustazioni, musica, spettacoli e incontri per vivere un’esperienza autentica. La missione del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo è finalizzata alla promozione internazionale dei 16 Comuni, del patrimonio naturalistico, storico, archeologico e culturale, delle eccellenze enogastronomiche, manifatturiere e artigianali e delle opportunità di turismo sostenibile ed esperienziale.L’accordo di parternariato del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo con due GAL polacchi, è stato siglato nel settembre del 2026 a Nadarzyn, sottoscritto dal presidente Giovanni Daga e riguarda il progetto “Mazowiecka Akademia Liderów Społecznych” (Accademia dei leader sociali della Masovia), nell’ambito dell’approccio LEADER della PAC 2023–2027. Coinvolge il GAL polacco Wszyscy Razem, capofila, il GAL Nadarzyn-Raszyn-Michałowice e il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, in qualità di partner estero.“La missione del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo in Polonia ha l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale quale strumento strategico per lo sviluppo delle aree interne, favorendo lo scambio di buone pratiche la costruzione di nuove opportunità per il territorio”, ha dichiarato la Direttrice del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, Lucia Tidu.Il progetto prevede attività fino al 31 dicembre 2027, a partire dalla stipula degli accordi di concessione dell’aiuto da parte dei partner interessati. Inoltre, il percorso proseguirà nell’aprile del 2027 con la visita delle delegazioni polacche nel territorio del GAL, con incontri, workshop, visite di studio e presentazione delle buone pratiche locali, con il coinvolgimento delle comunità e degli attori del territorio. La prospettiva è quella di costruire una rete stabile di cooperazione, oltre il singolo evento promozionale.