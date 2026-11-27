



Una visione pienamente condivisa dai vertici dello scalo olbiese. L'AD di Geasar, Silvio Pippobello, ha ricordato il legame storico con il territorio – citando la celebre conferenza stampa di presentazione delle rotte Ryanair ospitata anni fa proprio nello scenario suggestivo del santuario oschirese di Nostra Signora di Castro – e ha sottolineato le nuove opportunità legate ai flussi turistici intercontinentali. Con il raddoppio dei voli su New York previsto per il 2027 e i 38mila passeggeri statunitensi già registrati quest'anno, Pippobello ha evidenziato come il turismo nordamericano sia particolarmente attratto dall'identità autentica e dal tessuto culturale dell'entroterra, offrendo a realtà come Oschiri un bacino d'utenza inedito e di grande valore.





Spazio anche alle scuole e alla memoria storica con lo spettacolo dedicato a Grazia Deledda "Cosima, un irresistibile miraggio del mondo" (10 dicembre) e l'evento celebrativo per il centenario della diga e del lago Coghinas (11 dicembre). Il cartellone proseguirà verso le feste con il musical "Christmas Magic Cartoon" (20 dicembre), il grande spettacolo di musica tradizionale "Viaggio nella musica della Sardegna" (22 dicembre) e le voci del coro Boghes de Limbara (30 dicembre), per poi chiudersi ufficialmente domenica 3 gennaio 2027 con il musical "Mama Mea" affidato al Coro Polifonico Oschirese e alla Little Ballet School, prima del saluto finale del 6 gennaio con la rassegna "Custa" e i cantori locali.

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Un piccolo gioiello architettonico nel cuore dell'entroterra gallurese pronto a farsi palcoscenico aperto al mondo. È stato presentato questa mattina, nella sala conferenze dell'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia, il cartellone degli eventi per le festività natalizie 2026 del Comune di Oschiri, alla presenza del sindaco Roberto Carta, del vice sindaco Alessandro Sini, dell'assessore al turismo Nicolò Favini e dell'amministratore delegato di Geasar, Silvio Pippobello. Dal 2 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027 (con un'appendice fuori programma già annunciata per l'Epifania, il 6 gennaio), il Teatro Comunale Oschirese ospiterà un denso calendario di appuntamenti che spazia dal jazz internazionale alla musica d'autore, dal teatro di prosa alla danza, fino al cinema e alla valorizzazione della lingua e delle tradizioni sarde. Un progetto ambizioso sintetizzato dal claim scelto dall'amministrazione: "Oschiri, un teatro che guarda al mondo. La cultura non ha confini. E nemmeno le opportunità di un territorio che vuole crescere".«Crediamo che la dimensione demografica e la collocazione geografica di un paese non debbano determinarne le opportunità culturali – ha spiegato il–. Vivere nelle aree interne della Sardegna non deve significare avere meno occasioni di conoscenza, di crescita e di confronto. Portare a Oschiri artisti di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale significa investire sulla qualità della vita, sulla vitalità della comunità e sulla sua capacità di attrarre pubblico anche da altri territori, contrastando lo spopolamento».Il programma, reso possibile grazie al sostegno degli Assessorati regionali alla Cultura e al Turismo, al cofinanziamento comunale e alla sinergia con importanti realtà come Time in Jazz – Insulae Lab, la Fondazione Bernardo De Muro e la Fondazione Giovanna Sanna, prenderà il viacon il concerto del F("Jazz / Hip Hop – Due generi fratelli", doppio appuntamento alle 10:30 e alle 20:00).Tra gli appuntamenti di spicco del mese figurano la comicità die la sua band (domenica 6 dicembre, ore 19:30), le sonorità dicon "DNArte – Di terra, di pietra e bronzo" (domenica 13 dicembre, ore 19:30) e il concerto internazionale "Slow Races" guidato daon Nduduzo Makhathini, Dalisu Ndlazi, Daniele di Bonaventura e Marcello Peghin (domenica 27 dicembre, ore 19:30). Non mancheranno gli omaggi alla storia e alle radici isolane: dal rock de(3 dicembre) alla proiezione del documentario "Oggi sono io" con la regista Viola Ledda (4 dicembre), fino aldell'(7 dicembre) e ai canti natalizi in lingua sarda de(9 dicembre).